Calcio femminile, Italia: Carmine Gautieri potrebbe sostituire Milena Bertolini come ct della nazionale

Dopo l’eliminazione avvenuta nella prima fase dei Mondiali 2023, la nazionale femminile di calcio si guarda allo specchio, fra problemi interni e la volontà di scegliere un nuovo ct.

Milena Bertolini infatti ha concluso il suo contratto e ora in FIGC dovranno pensare a chi potrebbe essere l’ideale sostituto per una rappresentativa da guidare con grande attenzione nei prossimi anni, soprattutto per non disperdere quanto di buono fatto (e non solo per il campo, ma anche per le normative), al di là degli ultimi risultati, nel periodo che è andato dal 2018 al 2022.

In tanti hanno declinato la proposta federale, come riportato dalla Gazzetta dello Sport: da Paolo Nicolato, che ha concluso – anche lui non benissimo – la sua esperienza con l’Under 21, agli assistenti di Roberto Mancini, ossia Alberigo Evani, che ha rifiutato, ed Attilio Lombardo, con quest’ultimo che dovrebbe diventare il ct della nazionale maschile Under 20; senza dimenticare nomi esterni come quello di Andrea Stramaccioni.

A sorpresa quindi, non considerando Patrizia Panico, che per molti mesi sembrava essere il profilo ideale per questo incarico, visto anche l’addio alla Fiorentina Women, è spuntato il nome di Carmine Gautieri: calciatore di Serie A a cavallo degli anni ’90-00 e ora allenatore di calcio al maschile con trascorsi fra Serie B, Serie C e Serie D; l’ultimo con il Sangiuliano City, nella terza serie, conclusosi con un esonero.

Vedremo quali sviluppi porterà la vicenda nelle prossime settimane, anche perché l’Italia è chiamata a rimettersi comunque in marcia a breve: prossimo appuntamento il 22 settembre, contro la Svizzera, per la prima giornata della Nations League.

Foto: Lapresse