Rugby femminile, le convocate dell’Italia per il raduno di Parma in vista del WXV II

Si ritrova l’Italia del rugby femminile dopo la vittoria sulla Spagna per 23-0 che ha sancito l’inserimento delle azzurre del CT Giovanni Raineri nella seconda divisione del WXV, il nuovo torneo ideato da World Rugby, che scatterà ad ottobre.

Proprio in vista di questo impegno 24 azzurre sono state convocate per il raduno di Parma, in programma dal 25 al 27 agosto: rientra in Nazionale Ilaria Arrighetti, finalmente completamente recuperata dall’infortunio rimediato nel corso della Coppa del Mondo 2021.

Torna a far parte del gruppo azzurro anche Francesca Sgorbini, mentre Gaia Buso è l’unica esordiente. L’Italia giocherà in Sudafrica: il 13 ottobre contro il Giappone a Stellenbosch, il 20 ed il 27 a Cape Town, rispettivamente contro Sudafrica e Stati Uniti.

LE CONVOCATE DELL’ITALIA

Arrighetti Ilaria (Stade Rennais, 57 caps)

Gaia Buso (Rugby Colorno, esordiente)

Beatrice Capomaggi (Arredissima Villorba, 8 caps)

Alyssa D’Incà (Arredissima Villorba, 17 caps)

Giordana Duca (Valsugana R. Padova, 40 caps)

Valeria Fedrighi (Stade Toulousain, FRA, 46 caps)

Lucia Gai (Valsugana R. Padova, 92 caps)

Elisa Giordano (Valsugana R. Padova, 64 caps)

Francesca Granzotto (Unione R. Capitolina, 4 caps)

Isabella Locatelli (Rugby Colorno, 43 caps)

Veronica Madia (FCG Amazones, 42 caps)

Gaia Maris (ASM Romagnat, 21 caps)

Aura Muzzo (Arredissima Villorba, 37 caps)

Vittoria Ostuni Minuzzi (Valsugana R. Padova, 25 caps)

Alessia Pilani (Rugby Colorno, 1 cap)

Alissa Ranuccini (Rugby Colorno, 4 caps)

Sara Seye (Ealing Trainfielders Rugby Club, 16 caps)

Francesca Sgorbini (ASM Romagnat, 20 caps)

Michela Sillari (Valsugana R. Padova, 80 caps)

Emanuela Stecca (Arredissima Villorba, 6 caps)

Sofia Stefan (Valsugana R. Padova, 79 caps)

Emma Stevanin (Valsugana R. Padova, 7 caps)

Silvia Turani (Harlequins Women, 26 caps)

Vittoria Vecchini (Valsugana R. Padova, 19 caps)

Foto: LiveMedia/Alessio Tarpini