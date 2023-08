Roma-Salernitana, Serie A: quando si gioca? Data, calendario, programma, orario, tv e streaming

Tra pochi giorni la Serie A 2023-2024 sarà pronta per entrare in scena. Il massimo campionato italiano di calcio, infatti, sta per alzare il sipario sulla nuova stagione, con una prima giornata che si annuncia subito molto interessante e ricca di incontri che sono tutto tranne che scontati, quantomeno sulla carta.

Tra questi anche un Roma-Salernitana davvero tutto da vivere. La sfida si giocherà domenica 20 agosto alle ore 18.30 e metterà di fronte i giallorossi allenati da mister Josè Mourinho ed i granata di mister Paulo Sousa. Subito 3 punti in palio per iniziare con il piede giusto la nuova annata.

La squadra della capitale cercherà di raggiungere uno dei primi 4 posti per assicurarsi la partecipazione alla prossima Champions League, mentre i campani proveranno ad ottenere la terza salvezza consecutiva, possibilmente in maniera serena come accaduto 12 mesi fa. Sarà un esordio davvero importante all’Olimpico!

Roma-Salernitana sarà trasmessa live in streaming su DAZN. Su Sky potrà essere seguita (previo abbonamento) su ZONA DAZN (214) e anche in streaming su NOW e SkyGO.

CALENDARIO ROMA-SALERNITANA

Domenica 20 agosto

Ore 18.30 Roma-Salernitana – diretta su DAZN

PROGRAMMA ROMA-SALERNITANA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky tramite ZONA DAZN (214 di sky) previo abbonamento,

Diretta streaming: DAZN, NOW e SkyGO

Diretta Live: OA Sport

