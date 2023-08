Roma-Partizani Tirana, quando si gioca la prossima amichevole? Data, programma, orario d’inizio, tv e streaming

La Roma di Josè Mourinho sta ultimando la preparazione in vista dell’inizio del campionato: i giallorossi hanno voglia di riscatto dopo la quinta stagione di fila senza qualificazione in Champions League, culminata con la beffa di Budapest, dove Lorenzo Pellegrini e compagni sono usciti sconfitti dopo i tiri di rigore dalla finale di Europa League contro il Siviglia del 31 maggio scorso.

Dopo il ritiro in Algarve, la Roma ha fatto ritorno a Trigoria per sistemare gli ultimi dettagli in vista dell’esordio ufficiale contro la Salernitana il 20 agosto alle 18.30: dopo l’amichevole disputata nella giornata di ieri a Tolosa, i capitolini giocheranno l’ultimo test contro il Partizani Tirana sabato 12 agosto all’Air Albania Stadium, l’impianto che ha visto Lorenzo Pellegrini alzare al cielo il trofeo della Conference League il 25 maggio dell’anno scorso.

La sfida tra Roma e Partizani Tirana, programmata alle 20.00 di sabato 12 agosto all’Air Albania Stadium di Tirana, al momento non avrebbe copertura televisiva né in streaming.

CALENDARIO PROSSIMA AMICHEVOLE ROMA:

Sabato 12 agosto:

Ore 20.00 Roma-Partizani Tirana

Foto: Lapresse