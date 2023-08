Risultati Coppa Italia calcio oggi (14 agosto): tutti i marcatori e chi passa il turno.

La vigilia di Ferragosto ha visto in campo gli ultimi incontri valevoli per il primo turno della Coppa Italia 2023-2024. I trentaduesimi di finale vanno in archivio con i passaggi del turno di Cremonese, Sampdoria, Spezia e Torino e, a questo punto, tutta la concentrazione passa al prossimo turno, i sedicesimi di finale, che si giocheranno nella settimana del primo novembre. Andiamo, quindi, a conoscere cos’è successo nei quattro match odierni.

CREMONESE – CROTONE 3-1 dts

Allo stadio Zini sono i calabresi a passare in vantaggio grazie a Tumminello che va a segno dopo soli 7 minuti di gioco su assist di Papini. Risposta immediata dei padroni di casa con Afena-Gyan che segna l’1-1 alla mezzora di gioco, risultato che resiste fino al 90′. Nei supplementari i grigio-rossi cambiano marcia e, prima passano a condurre con Vazquez al 105′, quindi chiudo i conti con il 3-1 di Pickel al 117′.

SAMPDORIA – SUDTIROL (1-1, 8-7 dcr)

Nella sfida dello stadio Marassi i blucerchiati sono i primi ad andare a segno con Leris che segna l’1-0 dopo 17 minuti di gioco. Gli altoatesini rispondono nel recupero del primo tempo con la rete di Casiraghi che fissa l’1-1 che resiste poi fino al triplice fischio dell’arbitro. Anche i supplementari non cambiano lo scenario, per cui sono i calci di rigore a decidere la sfida. Si va ad oltranza ed è decisivo l’errore di Masiello. Murru realizza e la Sampdoria passa il turno.

SPEZIA – VENEZIA (2-2, 6-5 dcr)

Il match giocato al Picco vede i liguri passare in vantaggio con la rete di Antonucci dopo 20 minuti. Nella ripresa il Venezia trova il pareggio con Pohjanpalo al 54′, quindi di nuovo Spezia avanti con Moro su calcio di rigore al 60′. Di nuovo spezzini sul dischetto con Esposito che, tuttavia, fallisce l’opportunità. Ne approfittano gli ospiti che, all’81’ trovano il 2-2 con Gytkjaer su calcio di rigore. E sono ancora gli 11 metri a decidere l’incontro, dato che il 2-2 resiste fino al 120′. Lo Spezia passa il turno e ringrazia l’errore decisivo dal dischetto di Zampano.

TORINO – FERALPISALO’ 2-1

L’ultima partita odierna si è giocata allo stadio Olimpico – Grande Torino e ha visto i bresciani passare a condurre dopo 17′ grazie alla rete di Di Molfetta. I granata si scuotono e pareggiano subito al 22′ con la rete di Vojvoda. Nella ripresa la squadra di Juric riesce a trovare la rete del 2-1 con Ilic a 5 minuti dalla conclusione.

Foto: LaPresse