Calcio, Spalletti nuovo CT dell’Italia? Il toscano è sempre più in pole

I rumours si fanno sempre più insistenti e tutti starebbero portando a un solo nome: Luciano Spalletti. Il tecnico toscano, vincitore dello Scudetto nella stagione scorsa con il Napoli, si sarebbe liberato da qualsiasi obbligo contrattuale con la società partenopea di Aurelio De Laurentiis e potrebbe essere ingaggiato dalla FIGC per l’incarico di CT della Nazionale.

Le dimissioni di Roberto Mancini sono state una specie di fulmine a ciel sereno, soprattutto per chi è esterno al contesto azzurro. La Federcalcio, preso atto della decisione del Mancio, si è attivata per cercare dei profili ideali per la sostituzione, considerando anche le scadenze della compagine tricolore, legate in particolare alla qualificazione ai prossimi Europei.

Spalletti, dunque, dovrebbe il nuovo allenatore della compagine tricolore, stando a quanto scritto da una fonte autorevole come il collega Alessandro Alciato. Spunta anche la data dell’annuncio, che secondo quest’ultimo sarebbe il 16 agosto. Non resta che attendere gli sviluppi della vicenda.

+++Luciano #Spalletti sarà il prossimo Ct dell’. Il 16 agosto l’annuncio — Alessandro Alciato (@AAlciato) August 14, 2023

Qualora tutto fosse confermato, sarebbe un nome pesante e di esperienza, caldeggiato anche da altri addetti ai lavori del “Pallone nostrano”, che avevano indicato Spalletti come la scelta migliore. A questo punto non resta che trasformare tutti questi “condizionali” in modi “indicativi”.

Foto: LaPresse