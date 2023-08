Retegui ha segnato! Primo gol in Serie A, quante reti può fare in campionato? E la Nazionale…

Dopo il gol all’esordio in Coppa Italia, Mateo Retegui ha dovuto attendere appena la seconda giornata di campionato per sbloccarsi anche in Serie A.

La rete segnata all’Olimpico contro la Lazio ha permesso al Genoa di ottenere i primi tre punti in questo campionato.

Un tap-in di testa a ribadire in rete una respinta del portiere biancoceleste Ivan Provedel che rimane paradigmatica delle caratteristiche della punta ex Tigre.

Al netto dei miglioramenti nel primo controllo e della capacità di smarcarsi ancora molto istintiva, il killer instict in area di rigore, infatti, rimane la miglior carta che può spendere oggi Retegui.

Il nuovo modulo rossoblù gli ha permesso di essere meno isolato, liberandolo da diversi compiti per concentrarsi soprattutto sull’occupazione dell’area di rigore.

In questo senso, la svolta tattica del Genoa – se confermata – potrebbe far sì che la doppia cifra rimanga un obiettivo raggiungibile, con la punta della Nazionale che potrebbe chiudere la Serie A intorno alle 15 reti, anche se molto dipenderà dalla sua capacità di crescere individualmente e del Genoa di essere competitivo.

Un grosso enigma, invece, è rappresentato proprio dall’Azzurro. Con il cambio di ct, infatti, Retegui potrebbe finire fuori dai radar della Nazionale, ma ancora non è chiaro come intende muoversi Luciano Spalletti che sembra però preferire attaccanti con caratteristiche diverse.

Foto: LiveMedia/Domenico Cippitelli