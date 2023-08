Classifica ATP (21 agosto): Jannik Sinner n.6 del mondo e nel mirino il n.4! Djokovic vicino ad Alcaraz

Un nuovo lunedì di aggiornamenti per la classifica mondiale del tennis maschile. Dopo quanto accaduto a Cincinnati, c’è da considerare che Novak Djokovic, a segno nella Finale del 1000 in Ohio contro Carlos Alcaraz, grazie al suo 39° titolo 1000 si è avvicinato al funambolico iberico nel ranking ATP. Alcaraz è sempre in vetta con 9815 punti, ma il suo margine è assai risicato, tenuto conto dei 9795 punti di Nole. In vista degli US Open ci sarà da divertirsi.

Una top-10 che, rispetto alla settimana scorsa, è cambiata con l’approdo in top-5 di Holger Rune (n.4 del mondo), che approfittando delle scadenze altrui ha scalato la classifica. A precederlo c’è sempre il russo Daniil Medvedev, mentre dietro di lui e assai vicini vi sono il norvegese Casper Ruud, Jannik Sinner, Stefanos Tsitsipas e Andrey Rublev. L’altoatesino, dunque, potrebbe avere buone chance per conquistare la posizione n.4 mondiale, a patto di fare molto bene a New York. A completamento della top-10 troviamo i due americani Taylor Fritz e Frances Tiafoe.

RANKING ATP

Lunedì 21 agosto 2023

1. Carlos Alcaraz ESP 9815

2. Novak Djokovic SRB 9795

3. Daniil Medvedev RUS 6260

4. Holger Rune DEN 4790

5. Casper Ruud NOR 4715

6. Jannik Sinner ITA 4645

7. Stefanos Tsitsipas GRE 4580

8. Andrey Rublrv 4515

9. Taylor Fritz 3605

10. Frances Tiafoe 3050

Focalizzando l’attenzione su casa Italia e detto di Sinner, stabili le posizioni di Lorenzo Musetti (n.18), Matteo Berrettini (n.36), Lorenzo Sonego (n.38) e di Matteo Arnaldi (n.62). Andando oltre, da sottolineare la scalata di Luciano Darderi, vincitore del Challenger di Todi di questa settimana, che ha guadagnato 56 posti ed è ora n.194 del ranking.

ITALIANI TRA I PRIMI 200

Lunedì 21 agosto 2023

18. Lorenzo Musetti 2005

36. Matteo Berrettini 1147

38. Lorenzo Sonego 1115

62. Matteo Arnaldi 855

109. Marco Cecchinato 549

119. Luca Nardi 526

137. Giulio Zeppieri 442

138. Flavio Cobolli 442

140. Fabio Fognini 436

164. Andrea Vavassori 382

167. Matteo Gigante 374

169. Raul Brancaccio 371

173. Francesco Passaro 356

184. Mattia Bellucci 332

194. Luciano Darderi 319

197. Franco Agamenone 315

Foto: LaPresse