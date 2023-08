Ranking WTA (14 agosto 2023): Elisabetta Cocciaretto n.1 d’Italia, Iga Swiatek sempre regina

Un nuovo lunedì per il tennis femminile e in vetta al ranking WTA c’è sempre lei, Iga Swiatek. La polacca, sconfitta dall’americana Jessica Pegula nelle semifinali del WTA1000 di Montreal, conserva il suo trono e il dato è importante. Swiatek è entrata nella top-10 all time per settimane da n.1, superata Wozniacki, tenuto presente che la propria leadership è ininterrotta dal 4 aprile 2022.

Alle sue spalle troviamo sempre la bielorussa Aryna Sabalenka e proprio Pegula, che con il sigillo in Canada ha guadagnato punti, pur essendo sempre molto distante. A completare il quadro della top-10, troviamo la kazaka Elena Rybakina, la tunisina Ons Jabeur, la francese Caroline Garcia, l’americana Coco Gauff, la greca Maria Sakkari e le due ceche Petra Kvitova e Marketa Vondrousova.

RANKING WTA

Lunedì 14 agosto 2023

1 Iga Swiatek POL 9730

2 Aryna Sabalenka BLR 8746

3 Jessica Pegula USA 6030

4 Elena Rybakina KAZ 5755

5 Ons Jabeur TUN 4746

6 Caroline Garcia FRA 4685

7 Coco Gauff USA 3760

8 Maria Sakkari GRE 3510

9 Petra Kvitova CZE 3445

10 Marketa Vondrousova CZE 3211

La numero 1 d’Italia resta Elisabetta Cocciaretto, stabile al 30° posto a quota 1420, mentre Jasmine Paolini sale in 43ma posizione (+6) con 1145, restando davanti a Camila Giorgi, la quale ha perso un posto (n.52) con 1043. A chiudere il cerchio delle tenniste nostrane nella top-100, troviamo Martina Trevisan (63ma con 906 punti) e Lucia Bronzetti (68ma con 868 punti).

TOP TEN ITALIANE

Lunedì 14 agosto 2023

30 Elisabetta Cocciaretto ITA 1420

43 Jasmine Paolini ITA 1145

52 Camila Giorgi ITA 1043

63 Martina Trevisan ITA 906

68 Lucia Bronzetti ITA 868

104 Lucrezia Stefanini ITA 698

117 Sara Errani ITA 625

167 Nuria Brancaccio ITA 438

274 Matilde Paoletti ITA 239

311 Silvia Ambrosio ITA 203

