Quando gioca Sinner a Cincinnati? Data e avversario: tempi ristretti dopo Toronto

Il primo turno del Western & Southern Open è scattato nella serata italiana di ieri, ancora prima che Jannik Sinner disputasse la finale a Toronto, poi vinta: il Masters 1000 di Cincinnati si chiuderà domenica 20 agosto, quindi, così come in Canada, i turni saranno molto ravvicinati tra loro.

Sinner in Ohio è la testa di serie numero 8, e dunque, essendo il tabellone a 56, è l’ultimo dei giocatori che usufruiscono di un bye all’esordio, quanto mai provvidenziale viste le fatiche canadesi. Nel secondo turno l’azzurro incontrerà uno tra l’argentino Francisco Cerundolo ed il qualificato serbo Dusan Lajovic.

La sfida si giocherà martedì 15 o mercoledì 16, infatti, come si legge sul sito ufficiale del torneo, “diverse partite del secondo turno, che potrebbero includere i giocatori che hanno ricevuto un bye, si terranno martedì 15 agosto, mentre il resto è previsto per mercoledì 16 agosto“.

A rigor di logica, comunque, visto che Sinner ha giocato fino alla domenica pomeriggio nordamericana in Canada, è plausibile che gli organizzatori di Cincinnati gli concedano di esordire direttamente mercoledì 16, piuttosto che farlo scendere in campo già martedì 15.

QUANDO GIOCA SINNER A CINCINNATI?

Secondo turno – Martedì 15 o mercoledì 16 agosto (Data, ora e campo da definire con esattezza)

Jannik Sinner (Italia, 8) contro vincente Francisco Cerundolo (Argentina) – Dusan Lajovic (Serbia, Q)

TABELLONE ATP MASTERS 1000 CINCINNATI 2023

(1) Alcaraz bye

(WC) Isner vs (Q) Thompson

Humbert vs (Q) Fils

Kecmanovic vs (14) Paul

(10) Tiafoe b. Griekspoor 6-4 6-7 (7) 6-4

(WC) Nakashima vs (WC) Wawrinka

Harris vs (Q) Purcell

(5) Ruud bye

(4) Tsitsipas bye

Shelton b. Eubanks 5-7 6-4 6-4

Hurkacz vs (Q) Kokkinakis

Korda vs (15) Coric

(11) Khachanov vs Murray

Safiullin vs Jarry

Ruusuvuori vs (Q) Moutet

(7) Rublev bye

(6) Rune bye

(WC) McDonald vs Hanfmann

Mannarino b. Gasquet 6-4 6-3

Berrettini vs (12) Auger Aliassime

(16) Zverev vs Dimitrov

Nishioka b. Barrere 6-4 7-5

Evans vs Musetti

(3) Medvedev bye

(8) Sinner bye

F. Cerundolo vs (Q) Lajovic

Sonego vs (Q) Shevchenko

Lehecka vs (9) Fritz

(13) Norrie vs Monfils

De Minaur vs Wolf

Davidovich Fokina vs Etcheverry

(2) Djokovic bye

Foto: LaPresse