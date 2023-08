Ranking ATP NextGen: Lorenzo Musetti virtualmente qualificato, ma parteciperà? Gli altri azzurri in corsa

Si terranno in Arabia Saudita e non a Milano le prossime Next Gen ATP Finals, torneo riservato ai migliori tennisti giovani del circuito. Un cambiamento dettato da questioni organizzative/economiche e sarà da capire chi vi parteciperà.

Se si va a leggere la Race riservata a questa competizione, i primi tre posti con Carlos Alcaraz, Holger Rune e Lorenzo Musetti fanno capire in che direzione si stia andando, essendo tennisti già di altissimo livello in assoluto.Musetti che, da n.3 di questa classifica, sarebbe virtualmente qualificato, ma probabilmente non andrà, come non parteciperanno Alcaraz e Rune nell’ottica delle ATP Finals di Torino.

Di conseguenza, tre posti potrebbero liberarsi. In questo contesto, sono ben tre i francesi che potrebbero prendervi parte, ovvero Arthur Fils (n.4), Luca Van Assche (n.6) e Arthur Cazaux (n.7). In casa Italia, se ci dovessero essere le defezioni dei primi tre, Flavio Cobolli (n.11) e Luca Nardi (n.12) potrebbero contendersi l’ultimo posto utile. Più distanti gli altri italiani, con Matteo Gigante n.15 e Francesco Maestrelli n.21.

Di seguito la classifica aggiornata:

RACE NEXT GEN ATP FINALS 2023

1. Carlos Alcaraz ESP 7035 punti

2. Holger Rune DEN 3045 punti

3. Lorenzo Musetti ITA 1290 punti

4. Arthur Fils FRA 908 punti

5. Ben Shelton USA 735 punti

6. Luca van Assche 587 punti

7. Arthur Cazaux FRA 429 punti

8. Axel Michelsen USA 427 punti

11. Flavio Cobolli ITA 369 punti

12. Luca Nardi ITA 352 punti

15. Matteo Gigante ITA 333 punti

21. Francesco Maestrelli ITA 235 punti

27. Luciano Darderi ITA 213 punti

Foto: LaPresse