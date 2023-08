Ranking ATP, Jannik Sinner conserva la posizione: nessuno può più superarlo a Cincinnati

L’ecatombe di teste di serie nel torneo ATP Masters 1000 di Cincinnati congela le posizioni del ranking ATP dalla 3 alla 9 comprese, rendendo praticamente nota, per i giocatori coinvolti, a meno di forfait improvvisi, l’assegnazione delle teste di serie per gli US Open.

Anche Jannik Sinner, che lunedì scorso aveva ritoccato il proprio best ranking, issandosi al numero 6 ATP, è già certo di confermare la propria posizione, dato che tra gli inseguitori più vicini soltanto lo statunitense Taylor Fritz è ancora in corsa in Ohio, a può arrivare al massimo a quota 4425, mentre l’azzurro è a quota 4645.

A differenza del ranking ufficiale rilasciato lunedì 14 agosto, lunedì prossimo l’azzurro si ritroverà alle spalle del norvegese Casper Ruud, che ha guadagnato 2 posizioni passando dalla settima alla quinta piazza ma sarà davanti all’ellenico Stefanos Tsitsipas, che ha perso 3 posti, scivolando dalla quarta alla settima posizione.

RANKING ATP LIVE

Venerdì 14 agosto 2023

1 Carlos Alcaraz 9395 (può arrivare a 10215)

2 Novak Djokovic 8975 (può arrivare a 9795)

3 Daniil Medvedev 6260

4 Holger Rune 4790

5 Casper Ruud 4715

6 Jannik Sinner 4645

7 Stefanos Tsitsipas 4580

8 Andrey Rublev 4515

9 Taylor Fritz 3605 (può arrivare a 4425)

10 Frances Tiafoe 3050

Foto: LaPresse