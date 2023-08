Classifica ATP Race: Jannik Sinner resta 4° anche dopo Cincinnati. Finals di Torino ad un passo

Nonostante la prematura uscita di scena nel torneo ATP Masters 1000 di Cincinnati, Jannik Sinner conserverà fino agli US Open la quarta posizione nella Race to Turin, la classifica dell’anno solare 2023 che definisce i qualificati alle ATP Finals di fine stagione.

L’azzurro, infatti, non può essere raggiunto da nessuno dei tennisti alle proprie spalle, dato che tra gli inseguitori più vicini è in corsa in Ohio lo statunitense Taylor Fritz, che si potrà spingere fino a quota 3470, mentre il tennista azzurro si trova a quota 4185.

Va ricordato che alle ATP Finals si qualificano i primi 7 della Race e poi anche l’ottavo qualora non vi sia un vincitore Slam tra l’ottavo ed il ventesimo posto: il vantaggio di Sinner è di 1535 punti sull’ottavo classificato, lo statunitense Taylor Fritz, e di 1605 sul nono, il norvegese Casper Ruud.

Vantaggi abissali, se consideriamo il momento della stagione in cui queste cifre vengono elencate: in sostanza si potrebbe considerare virtualmente chiuso, con esito positivo, il discorso qualificazione alle ATP Finals per l’azzurro, al quale manca soltanto il conforto dell’aritmetica.

ATP RACE LIVE AL 18 AGOSTO

1 Carlos Alcaraz 7035 (già qualificato alle Finals, può arrivare a 7855)

2 Novak Djokovic 6125 (già qualificato alle Finals, può arrivare a 6945)

3 Daniil Medvedev 5390

4 Jannik Sinner 4185

5 Stefanos Tsitsipas 3525

6 Andrey Rublev 3280

7 Holger Rune 3045

8 Taylor Fritz 2650 (può arrivare a 3470)

9 Casper Ruud 2580

10 Alexander Zverev 2490 (può arrivare a 3310)

Foto: LaPresse