Ranking ATP (28 agosto 2023): Djokovic punta Alcaraz verso gli US Open. Sinner nel gruppo che lotta per il 4° posto

Come d’abitudine, le parti alte del ranking ATP, nella settimana precedente gli US Open, non sono particolarmente famose per i loro movimenti. La top ten, in particolare, non si smuove nemmeno di un millimetro, ma sa già che sarà destinata ad enormi cambiamenti dopo New York.

Novak Djokovic, infatti, è destinato a superare Carlos Alcaraz, visto che nel 2022 non era sceso in campo nell’ultimo Slam dell’anno. Al serbo basterà vincere il match d’esordio contro il francese Alexandre Muller per tornare in vetta, ma il margine dipenderà dai risultati dell’uno e dell’altro (che è teoricamente minacciato anche da Daniil Medvedev: il russo ha i numeri per risalire al numero 2). La zona del quarto posto, però, è la più calda in assoluto: Holger Rune, Casper Ruud, Jannik Sinner, Stefanos Tsitsipas e Andrey Rublev sono in un fazzoletto e ognuno ha realistiche possibilità di chiudere da numero 4 il torneo. Limitatamente a questa settimana, il miglioramento più elevato è di Sebastian Baez: l’argentino scala 10 posti ed è numero 32.

RANKING ATP

Lunedì 28 agosto 2023

1 Carlos Alcaraz (ESP) 9815

2 Novak Djokovic (SRB) 9795

3 Daniil Medvedev 6260

4 Holger Rune (DEN) 4790

5 Casper Ruud (NOR) 4715

6 Jannik Sinner 4645

7 Stefanos Tsitsipas (GRE) 4580

8 Andrey Rublev 4515

9 Taylor Fritz (USA) 3605

10 Frances Tiafoe (USA) 3050

Di variazioni ce ne sono poche anche tra gli italiani: quelle maggiori verranno da tutto il complesso degli US Open tra qualificazioni e tabellone principale. I maggiori rischi li corre Matteo Berrettini, che difende i quarti di finale; da verificare quanto potrà realmente guadagnare Matteo Arnaldi, che non ha un tabellone impossibile. Rientra in top 200 Riccardo Bonadio, che è possibile sia raggiunto in questo senso da Stefano Travaglia dopo New York.

ITALIANI TRA I PRIMI 200

Lunedì 28 agosto 2023

6 Jannik Sinner 4645

18 Lorenzo Musetti 2005

36 Matteo Berrettini 1147

39 Lorenzo Sonego 1105 (-1)

61 Matteo Arnaldi 855 (+1)

109 Marco Cecchinato 549

116 Luca Nardi 526 (+3)

136 Giulio Zeppieri 442 (+1)

137 Flavio Cobolli 442 (+1)

146 Fabio Fognini 426 (-10)

163 Andrea Vavassori 381 (+1)

167 Raul Brancaccio 335 (+2)

169 Matteo Gigante 365 (-2)

172 Francesco Passaro 356 (+1)

182 Mattia Bellucci 332 (+2)

185 Luciano Darderi 328 (+9)

193 Franco Agamenone 315 (+4)

196 Riccardo Bonadio 310 (+8)

Foto: LaPresse