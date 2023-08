Rally, Kalle Rovanperä vuole essere profeta in patria per blindare il suo secondo titolo consecutivo

Il Mondiale WRC 2023 si prepara per una delle sue tappe più iconiche del calendario. Nel corso del prossimo fine settimana, infatti, sarà di scena l’attesissimo Rally di Finlandia, nono e quintultimo appuntamento del campionato. La gara scandinava apre ufficialmente il rush finale della stagione e darà modo al suo padrone di casa numero 1 di provare a chiudere ogni discorso a livello di titolo iridato.

Stiamo parlando, ovviamente, di Kalle Rovanperä. Il campione del mondo in carica, nonostante sia un classe 2000, è ormai ad un passo dal suo secondo alloro iridato consecutivo. Il nativo di Jyväskylä si presenta al Rally di Finlandia con una classifica che gli sorride in maniera convinta. Il pilota della Toyota, dopo il successo in Estonia, svetta in graduatoria con 170 punti contro i 115 di Elfyn Evans, i 112 di Thierry Neuville ed i 98 di Sebastien Ogier che, ad ogni modo, mantiene il record di successi stagionali con 3 in 5 apparizioni.

La corsa, che si svilupperà proprio nella zona di Jyväskylä, potrebbe garantire al padrone di casa più illustre la fuga decisiva verso il titolo e, dall’altro, il primo trionfo sulle strade di casa, dopo 10 successi complessivi in carriera nel Mondiale WRC. Numeri davvero eccezionali per un pilota che deve ancora compiere i 23 anni.

Il Rally di Finlandia inizierà nella giornata di giovedì con lo shakedown del mattino e la SSS1 Harju 1 che aprirà le danze. Nella giornata di venerdì sono previsti ben 9 stage per un totale di 104 chilometri. Sabato 5 agosto le prove speciali saranno 8 e proporranno sfide davvero complicate ai piloti con una lunghezza impressionante di 160 chilometri totali. Domenica 6 agosto, infine, le ultime 3 prove più il Power Stage SS22 Himos-Jamsa.

