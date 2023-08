Rai 2 o RaiSport? Dove vedere Italia-Turchia di volley femminile: orario e programma semifinale

L’Italia affronterà la Turchia nella semifinale degli Europei 2023 di volley femminile. L’appuntamento è per venerdì 1° settembre (ore 17.00), quando la nostra Nazionale scenderà in campo a Bruxelles (Belgio) per affrontare la temibilissima compagine anatolica. Le Campionesse d’Europa sono reduci da sette vittorie consecutive per 3-0, ma questa volta l’asticella si alzerà in maniera notevole: servirà una prestazione di assoluto spessore tecnico se si vorrà battere la formazione di coach Daniele Santarelli, fresca vincitrice della Nations League. In palio la qualificazione all’atto conclusivo da disputare contro la vincente di Serbia-Olanda.

Dove sarà trasmessa la partita? Italia-Turchia sarà visibile gratis e in chiaro su Rai 2: il network pubblico ha optato per il secondo canale generalista, come aveva già fatto per gli ultimi incontri delle azzurre. Sarà un incontro pomeridiano che godrà di grandissima rilevanza mediatica e che non è stato relegato su RaiSportHD nonostante la fascia oraria poco benevola per share e ascolti. La partita potrà essere seguita anche in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204) per gli abbonati. Disponibile anche la ricca offerta streaming con Rai Play, Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, oltre alla diretta live testuale su OA Sport.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Turchia, semifinale degli Europei 2023 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2 e Sky Sport Arena; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Euro Volley Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-TURCHIA EUROPEI VOLLEY OGGI

Venerdì 1° settembre

Ore 17.00 Italia vs Turchia – Diretta tv su Rai 2 e Sky Sport Arena

PROGRAMMA ITALIA-TURCHIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro; Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, per gli abbonati

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Valerio Origo