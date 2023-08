Quanto costa Lukaku al Fantacalcio? Prezzo, come comprarlo all’asta e bonus

Manca solo l’ufficialità, ma ormai è Romelu Lukaku il nuovo centravanti della Roma. Il belga è atterrato ieri a Ciampino ed è stato accolto da cinquemila supporters, che hanno gioito per il suo arrivo, colmando definitivamente il vuoto lasciato in avanti dall’infortunio di Tammy Abraham. Ma quanto può valere l’acquisto dell’ex Inter al Fantacalcio?

Il 2022/2023 di Lukaku è stato quantomeno altalenante. Se nella prima parte di stagione, condizionata da molti problemi fisici, ha segnato solo una rete ed un assist in dieci presenze, da inizio marzo in poi si è rivisto il giocatore che aveva regalato grandissime emozioni sotto la gestione Conte. Nelle ultime 15 partite il suo score è stato di 9 reti e 5 assist, diventando così un fattore per i suoi possessori nel rush finale di campionato.

Ma nella sua esperienza precedente in nerazzurro, il centravanti è stato davvero fuori scala per lo standard del nostro campionato: 72 presenze complessive in due anni e 47 reti, con una dominanza fisica davvero fuori dal comune. Con Dybala alle sue spalle, le occasioni da gol potrebbero fioccare davvero.

Cosa potersi aspettare dunque da Romelu Lukaku? Che faccia sicuramente meglio dello scorso anno, che può garantirvi un bottino di almeno una quindicina di reti, tendenti alla ventina. Può essere dunque consigliata una spesa anche del 25-30% del vostro budget per farne il perno del vostro attacco. Ricordatevi però della sua estate travagliata, passata con ben pochi allenamenti sulle gambe: se nelle prime partite dovesse fare fatica, non gettate subito la spugna.

Foto: LaPresse