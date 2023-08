Sorteggio Champions League, le possibili avversarie del Napoli: chi evitare e le rivali più gradite

Il parterre delle partecipanti alla Champions League è quasi completo. Conosciamo ventinove delle trentadue squadre che da settembre si giocheranno il massimo trofeo continentale; tra le più attese c’è il Napoli di Rudi Garcia, che in virtù del successo in campionato potrà godersi il sorteggio degli otto gironi con la consapevolezza di essere in prima fascia.

L’ingresso tra le ‘migliori otto’ permette agli azzurri di evitare una vincitrice di un campionato nazionale sin dai raggruppamenti: Victor Osimhen e compagni sono così sicuri di non affrontare Barcellona, Manchester City, Bayern Monaco, Benfica, Paris Saint-Germain, Siviglia e Feyenoord. La seconda fascia però regala delle insidie importanti.

Una fra tutte, il Real Madrid di Carlo Ancelotti: i blancos in Europa tendono a trasformarsi sempre nella loro versione migliore ed è il maggiore spauracchio tra le otto squadre in questa fascia. Rimanendo nella capitale iberica, l’Atletico Madrid ed il suo Cholismo rimane sempre un avversario ostico; Manchester United ed Arsenal rappresentano invece le minacce inglesi, squadre ricche di talento ma che non tendono ad essere pienamente costanti. Attenzione alla solidità del Borussia Dortmund, mentre Lipsia e Porto, almeno sulla carta, rappresentano le rivali più abbordabili. Ovviamente l’Inter è esclusa dal discorso per il criterio della stessa nazionalità.

Come anche Lazio e Milan in terza fascia. Al momento con loro sono sicure del posto Red Bull Salisburgo, Shakthar Donetsk, Sporting Braga e Stella Rossa di Belgrado; gli ucraini, ormai scafati in Europa, sono sicuramente la squadra più scomoda, mentre serbi, portoghesi e austriaci rappresentano degli avversari tranquillamente alla portata. Ancora da decidere le altre due appartenenti all’urna: una uscirà dalla sfida di stasera tra PSV Eindhoven e Rangers Glasgow, mentre l’ultimo slot potrebbe essere impegnato dal Copenaghen, che in serata partirà da un vantaggio di 1-0 sui polacchi del Rakow.

In caso di vittoria dei danesi, gli spagnoli della Real Sociedad scalerebbero in quarta fascia, diventando così una delle formazioni da non pescare assieme all’ambiziosissimo Newcastle: gli iberici faranno dunque il tifo sfegatato per i campioni di Polonia, che andrebbero diretti nella bottom eight. Con loro le più accessibili Celtic Glasgow, Young Boys, Galatasaray e Lens, con quest’ultima ci sarebbe una possibile rivalsa dopo gli sfottò per il mancato acquisto di Kevin Danso. Attenzione anche all’Union Berlino, partito benissimo in Bundesliga, mentre l’ultima partecipante dalla Champions League uscirà dalla sfida tra AEK Atene e Royal Antwerp.

Foto: Lapresse