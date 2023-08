Fasce sorteggio Champions League: le possibili avversarie di Napoli, Inter, Milan, Lazio

Mentre siamo ai nastri di partenza della seconda, ed ultima, serata dedicata agli spareggi per l’ingresso delle ultime squadre nella edizione 2023-2024 della Champions League, è già tempo di pensare al primo atto ufficiale della massima competizione continentale per club. No, non stiamo parlando della prima giornata della fase a gironi (quella la vivremo il 19-20 settembre) bensì il sorteggio dei raggruppamenti.

Nelle urne di Nyon (Svizzera), sede della UEFA, vedremo protagoniste anche le quattro squadre italiane che potranno prendere parte alla prossima edizione della Coppa “con le grandi orecchie”. Inter, Lazio, Milan e Napoli campione d’Italia. Le nostre rappresentanti saranno pronte a incrociare le dita in vista di un sorteggio più “morbido” possibile ma, per come sono andate le cose un anno fa, con la consapevolezza che le squadre del resto d’Europa non saranno certo contente di affrontare le italiane.

Quando vivremo il tanto atteso sorteggio? A partire dalle ore 18.00 del 31 agosto, le urne emetteranno il primo verdetto e larga parte dei destini di ogni squadra sarà già scritta in quel moment. Ma, per farci una idea più precisa, come saranno suddivise le squadre? In prima fascia troveranno posto i campioni in carica del Manchester City, il Bayern Monaco, il PSG, il Barcellona, il Benfica, il Feyenoord e il Siviglia (vincitore dell’Europa League). In questa urna sarà sorteggiato il Napoli, essendo campione d’Italia.

Attenzione anche alla seconda fascia dove sarà di scena l’Inter. Assieme ai nerazzurri troveremo Real Madrid, Arsenal, Manchester United, Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Porto e Red Bull Lipsia. Anche in questo caso, quindi, un vero e proprio parterre de roi. La squadre in terza fascia saranno, al momento, Red Bull Salisburgo, Shakthar Donetsk, Stella Rossa, Braga (qualificato ieri), Lazio e Milan. In questa urna uscirà anche la vincente di PSV-Rangers Glasgow di questa era e troveremo il Copenaghen se eliminerà il Rakow.

In questo caso, in quarta fascia, finirà la Real Sociedad assieme al Newcastle di Sandro Tonali, vero e proprio “spauracchio” per tutti, assieme a Celtic Glasgow, Union Berlino e Lens. Dai playoff sono arrivati, infine, Young Boys e Galatasaray.

Foto: LaPresse