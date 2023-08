Quanti soldi guadagnava Gianluigi Buffon prima di ritirarsi? Gli ultimi stipendi stellari

La notizia era ormai nell’aria da qualche giorno, ma l’ufficialità è arrivata soltanto oggi: Gianluigi Buffon ha deciso di abbandonare il calcio giocato. Nonostante i quarantacinque anni di età, il portiere campione del mondo con l’Italia nel 2006 è stato protagonista fino alla scorsa stagione con la maglia del Parma fornendo prestazioni straordinarie, su tutte quella contro l’Inter negli ottavi di Coppa Italia.

Una carriera immensa, legata soprattutto alle maglie della Juventus, con la quale ha vinto praticamente tutto quello che si poteva ottenere, e della Nazionale, di cui è recordman di presenze (176). Negli ultimi anni, a parte la parentesi finale a Parma, squadra con cui si è fatto notare all’inizio del suo percorso tra i grandi, il carrarino è rimasto in disparte sia nell’unica stagione al PSG, sia nei due anni successivi in cui Buffon ha fatto ritorno alla Juventus, ma anche solamente la sua presenza nello spogliatoio garantiva qualcosa in più alle squadre in cui militava.

Prima del ritiro ufficiale, l’ormai ex portiere era stato contattato da un club della Saudi Arabia Pro League, il quale aveva offerto un contratto da 30 milioni di euro: una cifra faraonica che farebbe tentennare chiunque, ma Buffon ha deciso di rifiutare la proposta. Uno degli estremi difensori più forti della storia, però, di certo ha guadagnato parecchio nell’arco della sua carriera, andiamo a scoprire nel dettaglio le cifre degli ultimi contratti.

Nell’ultima fase della sua carriera nel Parma, squadra militante in Serie B, Buffon percepiva circa 850.000 euro netti a stagione, un ingaggio non indifferente per un club della serie cadetta. Ben più alto era il guadagno alla Juve dopo il ritorno nel 2019: stipendio da 1.5 milioni più bonus, ma ricordiamo che in questo periodo il toscano era il secondo di Wojciech Szczesny. Nell’unico anno a Parigi, Buffon ha percepito ben 5 milioni, mentre prima dell’addio ai bianconeri nel 2018, il portierone guadagnava 4.5 milioni a stagione, cifra aumentata dopo il rinnovo nel 2016. Insomma, guadagni di assoluto livello per un giocatore che ha fatto la storia del calcio italiano e mondiale.

Foto: Lapresse