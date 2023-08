Quanti soldi guadagna Musah? Stipendio sontuoso, prezzo del cartellino e numero di maglia

Yunus Musah è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Il centrocampista classe 2002 si è trasferito a titolo definitivo dal Valencia, squadra con la quale ha debuttato tra i professionisti.

Musah, che ha vissuto fino a circa 10 anni a Castelfranco Veneto (Treviso), torna così in Italia dopo che i rossoneri hanno trovato l’accordo con gli spagnoli per l’acquisto del suo cartellino per circa 20 milioni di euro.

Il giocatore, dal canto proprio, ha firmato un contratto di 5 anni del valore di 2 milioni di euro a stagione.

L’ex Valencia al Milan indosserà la maglia numero 80, già indossata da Ronaldinho durante la sua esperienza a Milano e scelta dal nuovo acquisto per questo motivo.

Muzah è l’ottavo acquisto di questa sessione di mercato estiva dei rossoneri dopo Marco Sportiello, Luka Romero, Ruben Loftus-Cheek, Christian Pulisic, Samuel Chukwueze, Noah Okafor e Tijjani Reijnders.

