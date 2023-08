Quanti soldi guadagna Jannik Sinner con la finale a Toronto? Montepremi e cifre. Se vince il torneo…

Jannik Sinner affronterà Alex de Minaur nella finale del Masters 1000 di Toronto. Il tennista italiano, che in semifinale ha regolato lo statunitense Tommy Paul dopo aver in precedenza battuto sul campo Matteo Berrettini e il francese Gael Monfils, incrocerà la racchetta con il talentuoso australiano. L’azzurro partirà con tutti i favori del pronostico, ma dovrà stare molto attento sul cemento canadese poiché l’avversario ha tutte le carte in regola per poterlo sorprendere.

Jannik Sinner cercherà di conquistare il suo primo titolo in un torneo di questa caratura, dopo aver perso due atti conclusivi a Miami. L’altoatesino punta al successo per issarsi al sesto posto del ranking ATP (sarebbe il suo miglior piazzamento nella graduatoria internazionale) e sostanzialmente mettere una decisa ipoteca sulla qualificazione alle ATP Finals. Sarebbe tra l’altro il miglior preludio in vista degli imminenti US Open, ultimo Slam della stagione.

Il risultato ottenuto in terra nordamericana non ha soltanto un importante risvolto dal punto di vista sportivo, ma ha una rilevanza anche sotto il profilo economico. Quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner qualificandosi alla finale del Masters 1000 di Toronto? L’assegno è particolarmente significativo visto che stiamo parlando di 556.630 dollari (circa 507.665 euro). Se dovesse vincere il torneo rimpinguerebbe ulteriormente il premio, visto che potrà fare festa con con 1,019 milioni di dollari (circa 929.668 euro).

QUANTI SOLDI GUADAGNA JANNIK SINNER CON LA FINALE A TORONTO

556.630 dollari (circa 507.665 euro).

E SE VINCE IL TORNEO…

L’assegno salirebbe a 1,019 milioni di dollari (circa 929.668 euro).

Foto: Lapresse