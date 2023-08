Quando si gioca Sassuolo-Verona? Programma preciso, orario esatto, tv e streaming

Si avvicina sempre di più l’inizio della terza giornata della Serie A 2023-2024: alle 18.30 di questo venerdì, Sassuolo e Verona si sfideranno per dare il via al turno numero tre del campionato. Le due squadre, per motivi totalmente diversi, cercheranno di conquistare il massimo della posta in palio nell’anticipo di domani.

La partenza del Sassuolo in questo campionato è stata molto complicata: sia chiaro, gli impegni con Atalanta e Napoli non erano per nulla semplici, ma le prestazioni dei neroverdi non hanno di certo lasciato una buona impressione. Sarà compito di Alessio Dionisi inserire all’interno delle rotazioni i tanti nuovi acquisti arrivati in questa sessione di mercato, e il match con il Verona potrà essere una buona chance per iniziare a mostrare i primi segnali positivi, con l’obiettivo, fondamentale per il morale della squadra, di conquistare il primo punto stagionale.

Di tutt’altra pasta è stato l’avvio del Verona di Marco Baroni: gli scaligeri hanno ottenuto il massimo dei punti nelle prime due giornate, battendo all’esordio l’Empoli per 1-0 in trasferta, per poi mietere una vittima eccellente come la Roma, sconfitta al Bentegodi per 2-1. I ragazzi dell’ex allenatore del Lecce proveranno a disputare una prestazione solida anche con gli emiliani, cercando quantomeno di non uscire perdenti dal Mapei Stadium per continuare la striscia positiva iniziata due settimane fa.

Il match tra Sassuolo e Verona, il cui via è programmato per le 18.30 di domani al Mapei Stadium di Reggio Emilia, sarà visibile in streaming su Dazn.

CALENDARIO SASSUOLO-VERONA SERIE A 2023-2024

Venerdì 1 settembre

Ore 18.30 Sassuolo-Verona – Diretta streaming su Dazn

PROGRAMMA SASSUOLO-VERONA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: non prevista.

Diretta streaming: Dazn.

Foto: Lapresse