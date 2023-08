Quando si gioca Lecce-Salernitana? Programma preciso, orario esatto, tv e streaming

Sale l’attesa per vedere in campo le venti squadre di Serie A 2023-2024 per la terza giornata: alle 20.45 di domenica Lecce e Salernitana chiuderanno di fatto il programma relativo al turno in questione. Entrambe le squadre, ancora imbattute in quest’inizio di stagione, cercheranno di cogliere un altro risultato positivo per mantenere la striscia avviata nelle prime due partite del campionato.

Il Lecce di Roberto D’Aversa ha ben impressionato nei due match che l’ha visto impegnato: i salentini hanno dapprima battuto la Lazio per 2-1 in casa, poi è arrivato un pari con la Fiorentina in trasferta. Ciò che ha colpito della squadra giallorossa è la forza d’animo con cui gioca: in entrambi i match, i ragazzi di D’Aversa sono finiti sotto nel punteggio, rimontando entrambi i risultati nel finale del secondo tempo.

La Salernitana è l’unica squadra che ha pareggiato entrambi i match disputati sin qui: i granata hanno fermato sul 2-2 la Roma all’esordio stagionale prima di recuperare l’Udinese nella sfida di lunedì, terminata sull’1-1. Sarà importante per gli uomini di Paulo Sousa fare attenzione all’approccio della partita, che negli scorsi impegni non è stato un fattore positivo per i campani, cercando quindi di non partire svantaggiati a priori nel punteggio.

La sfida tra Lecce e Salernitana, il cui via è programmato per le 20.45 di domenica allo Stadio Via del Mare di Lecce, sarà trasmessa in streaming su Dazn.

CALENDARIO LECCE-SALERNITANA SERIE A 2023-2024

Ore 20.45 Lecce-Salernitana – Diretta streaming su DAZN

