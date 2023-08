Quando la premiazione di Gianmarco Tamberi e l’Inno di Mameli? Campione del Mondo, data, programma, orario

Gianmarco Tamberi si è laureato Campione del Mondo nel salto in alto, ma non ha ancora ricevuto la medaglia d’oro. La premiazione avviene infatti il giorno dopo la disputa delle finali, nella Medal Plaza allestita a Budapest e non all’interno dello stadio della capitale ungherese dove stanotte il fuoriclasse italiano ha completato il Grande Slam.

Gianmarco Tamberi salirà sul gradino più alto del podio e riceverà l’agognata medaglia nella giornata di mercoledì 23 agosto, la cerimonia inizierà alle ore 18.24. Il ribattezzato Gimbo intonerà poi l’Inno di Mameli, che tornerà a suonare per festeggiare un trionfo in specialità olimpica a distanza di addirittura venti anni dall’ultima volta.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della premiazione di Gianmarco Tamberi, Campione del Mondo di salto in alto. Non è prevista la diretta tv dell’evento, ma poi le immagini verranno fornite su Rai, Sky ed Eurosport nel corso della sessione serale di gara.

QUANDO LA PREMIAZIONE DI GIANMARCO TAMBERI AI MONDIALI?

Mercoledì 23 agosto

Ore 18.24 Cerimonia di premiazione salto in alto maschile

COME VEDERE LA PREMIAZIONE DI GIANMARCO TAMBERI

Diretta tv: non prevista, le immagini verranno poi trasmesse durante la sessione serale che scatterà alle ore 19.00 su Rai 2, Sky Sport Summer, Sky Sport Arena ed Eurosport 1.

Diretta streaming: non prevista, le immagini verranno poi trasmesse durante la sessione serale che scatterà alle ore 19.00 su Rai Play, Sky Go, NOW, DAZN, Eurosport.it, Discovery+.

Foto: Lapresse