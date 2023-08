Quando la finale di Tamberi ai Mondiali di atletica? Orario esatto, programma, tv, streaming

Dopo due medaglie (l’argento di Leonardo Fabbri nel getto del peso ed il bronzo di Antonella Palmisano nella 20 km di marcia) nei primi due giorni, l’Italia vuole incrementare il proprio bottino e mette nel mirino le prossime possibilità di salire sul podio ai Campionati Mondiali 2023 di atletica leggera, in programma a Budapest fino a domenica 27 agosto.

Grande attesa in tal senso per la finale del salto in alto maschile, in cui il campione olimpico in carica Gianmarco Tamberi proverà a recitare un ruolo da protagonista avendo dimostrato un ottimo stato di forma nelle ultime settimane. Gimbo è sicuramente uno dei candidati per le medaglie, anche se il favorito principale per l’oro risponde al nome di Mutaz Essa Barshim.

Di seguito il calendario completo, il programma e l’orario esatto della finale di salto in alto maschile ai Mondiali 2023 di atletica leggera. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali della Rai, di Sky Sport ed Eurosport; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Eurosport.it, Discovery+, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

QUANDO LA FINALE DI TAMBERI AI MONDIALI DI ATLETICA

Martedì 22 agosto

Ore 19.58 Salto in alto (maschile), finale

PROGRAMMA FINALE SALTO IN ALTO MONDIALI ATLETICA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle 18.35 alle 20.30 e dalle 21.00 alle 22.00, Rai Sport HD dalle 20.30 alle 21.00, gratis e in chiaro; Sky Sport Action (integrale), Sky Sport Arena ed Eurosport, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW TV, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

