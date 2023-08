Quando la finale di Ganna nell’inseguimento ai Mondiali su pista? Orario preciso, programma, tv, chi affronterà

Ai Mondiali 2023 di ciclismo su pista oggi, domenica 6 agosto, alle ore 20.01 italiane, si disputeranno le finali dell’inseguimento individuale maschile: l’Italia ha piazzato di Filippo Ganna nella finale per l’oro e Jonathan Milan in quella per il bronzo.

Si disputerà prima la finale per il bronzo, in cui Milan affronterà il lusitano Ivo Manuel Alves Oliveira, poi andrà in scena quella per l’oro, nella quale Ganna sfiderà il britannico Daniel Bigham, che era il detentore del Record dell’Ora prima che l’azzurro glielo portasse via.

La diretta tv sarà assicurata da Rai 2 HD ed Eurosport 1 HD, mentre la diretta streaming sarà affidata a Rai Play, eurosport.it, discovery+, DAZN. OA Sport vi offrirà inoltre la diretta live testuale della finale della gara della manifestazione iridata.

CALENDARIO MONDIALI CICLISMO 2023

Domenica 6 agosto

20.01 CICLISMO SU PISTA -Finali inseguimento individuale maschile – Diretta tv su Rai 2 HD ed Eurosport 1 HD

(Finale bronzo Jonathan Milan-Ivo Manuel Alves Oliveira, poi finale oro Filippo Ganna-Daniel Bigham)

PROGRAMMA MONDIALI CICLISMO: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD ed Eurosport 1 HD.

Diretta streaming: Rai Play, eurosport.it, discovery+, DAZN.

Diretta live testuale: OA Sport.

Foto: LaPresse