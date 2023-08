Quando gioca l’Italia ai Mondiali di basket? Date, programma, orari, dove vederla in tv e streaming

Sta per cominciare il percorso dell’Italia ai Mondiali 2023: il basket azzurro è pronto a vivere un’altra rassegna iridata dopo quella del 2019. Stavolta, però, lo fa sotto premesse ben diverse rispetto a quanto s’era visto in Cina quattro anni fa: 7 partite di preparazione vinte su 7 e una situazione generale di ottimo livello creano fiducia.

La selezione di Gianmarco Pozzecco debutterà venerdì contro l’Angola, in quello che di fatto sarà il match d’apertura assoluto. Due giorni dopo il confronto che potrebbe decidere la prima posizione nel girone, contro la Repubblica Dominicana. Infine, il 29, sarà la volta delle Filippine, e affrontarla sul terreno amico vuol dire trovarsi davanti anche un autentico muro di pubblico, nel luogo dove, più che in qualsiasi altra parte del mondo, il basket è solo e soltanto una religione.

Le partite dell’Italia ai Mondiali 2023 si giocheranno a partire da venerdì. Sarà possibile seguirle in diversi modi: in tv gratis e in chiaro su Rai2, via satellite su Sky Sport Summer e in streaming su RaiPlay, Sky Go, Now Tv e DAZN. OA Sport offrirà inoltre le Dirette Live testuali dei match azzurri, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO ITALIA MONDIALI BASKET 2023

Venerdì 25 agosto

Ore 10:00 Italia-Angola – Diretta tv su Rai2 e Sky Sport Summer (201)

Domenica 27 agosto

Ore 10:00 Italia-Repubblica Dominicana – Diretta tv su Rai2 e Sky Sport Summer (201)

Martedì 29 agosto

Ore 14:00 Italia-Filippine – Diretta tv su Rai2 e Sky Sport Summer (201)

PROGRAMMA ITALIA MONDIALI BASKET 2023: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2, Sky Sport Summer (canale 201)

Diretta streaming: RaiPlay, Sky Go, Now Tv, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport

Credit: Ciamillo