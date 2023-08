Quando corre Tortu ai Mondiali di atletica nei 200? Programma dalle batterie alla finale, orari, tv, streaming

Si avvicina sempre di più il momento del debutto di Filippo Tortu ai Campionati Mondiali 2023 di atletica leggera in programma a Budapest. Lo sprinter brianzolo, dopo aver sfiorato la finale iridata dei 200 metri l’anno scorso a Eugene, ci riprova anche nella capitale magiara con il primo test previsto domattina (ore 12.50, 23 agosto) in batteria.

Presumibilmente il momento decisivo della sua settimana a livello individuale (in attesa della staffetta) arriverà però nella serata di giovedì 24 agosto con le semifinali sul mezzo giro di pista. In quel frangente Tortu dovrà giocoforza provare a ritoccare il suo primato personale (20″10) e avvicinare il più possibile ai 19″ per avere chance di entrare tra gli otto finalisti.

Di seguito il calendario completo, il programma e gli orari esatti degli impegni di Filippo Tortu nei 200 metri ai Mondiali 2023 di atletica leggera ed il palinsesto tv e streaming per seguire l’azzurro nel corso della rassegna iridata di Budapest. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali della Rai, di Sky Sport ed Eurosport; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Eurosport.it, Discovery+, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

QUANDO CORRE FILIPPO TORTU SUI 200 AI MONDIALI DI ATLETICA

Mercoledì 23 agosto

Ore 12.50 200 metri (maschile), batterie

Giovedì 24 agosto

Ore 20.20 200 metri (maschile), semifinali

Venerdì 25 agosto

Ore 21.50 200 metri (maschile), finale

PROGRAMMA FILIPPO TORTU MONDIALI ATLETICA: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD (batterie e semifinali) e Rai 2 (finale), gratis e in chiaro; Sky Sport Summer (su Sky Sport Arena solo le batterie) ed Eurosport, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW TV, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Lapresse