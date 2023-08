Quando gareggia Mattia Furlani ai Mondiali di atletica? Programma qualificazioni e finale, orari, tv, streaming

Giornata di vigilia per Mattia Furlani, ormai sempre più vicino al debutto assoluto in un Mondiale Senior di atletica leggera. Il diciottenne laziale, reduce dal titolo europeo Under 20 di Gerusalemme, sarà una vera e propria mina vagante nella gara di salto in lungo maschile a Budapest anche se il primo obiettivo resta quello di superare le qualificazioni.

Il più giovane atleta dell’intera spedizione tricolore in Ungheria farà il suo esordio domattina (23 agosto, ore 11.15) e proverà a staccare il pass per l’atto conclusivo che metterà in palio le medaglie iridate nella sessione serale di giovedì 24 agosto. Furlani, per ambire ad un posto sul podio già in questa edizione del Mondiale, dovrà inventarsi il miglior salto della carriera nel momento che più conta.

Di seguito il calendario completo, il programma e gli orari esatti degli impegni di Mattia Furlani ai Mondiali 2023 di atletica leggera ed il palinsesto tv e streaming per seguire l’azzurro nel corso della rassegna iridata di Budapest. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali della Rai, di Sky Sport ed Eurosport; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Eurosport.it, Discovery+, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

QUANDO GAREGGIA MATTIA FURLANI AI MONDIALI DI ATLETICA 2023

Mercoledì 23 agosto

Ore 11.15 Salto in lungo (maschile), qualificazioni

Giovedì 24 agosto

Ore 19.30 Salto in lungo (maschile), finale

PROGRAMMA MATTIA FURLANI MONDIALI ATLETICA: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD (su Rai 2 verrà trasmessa solo la finale), gratis e in chiaro; Sky Sport Summer, Sky Sport Arena ed Eurosport, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW TV, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

