Classifica a punti Mondiali atletica 2023: Italia ottava con 13 finalisti, miglior risultato dopo 24 anni!

L’Italia ha conquistato quattro medaglie ai Mondiali 2023 di atletica leggera: l’oro di Gianmarco Tamberi nel salto in alto, gli argenti di Leonardo Fabbri nel getto del peso e nella 4×100 maschile, il bronzo di Antonella Palmisano nella 20 km di marcia. Si tratta di un bottino sontuoso per il Bel Paese, che non andava così bene da addirittura 22 anni: quattro podi vennero raggiunti a Edmonton nel 2001, ma con una distribuzione di 1-1-2 (l’oro di Fiona May nel salto in lungo, l’argento di Fabrizio Mori sui 400 ostacoli, i bronzi di Elisabetta Perrone nella 20 km di marcia e di Stefano Baldini nella Maratona). Tredicesimo posto nel medagliere finale.

Si è fatto meglio soltanto in due occasioni: a Goteborg 1995 con addirittura 6 medaglie (2 ori, 2 argenti, 2 bronzi, tra cui i sigilli di Fiona May e di Michele Didoni nella 20 km di marcia) e nell’edizione casalinga di Roma 1987 con 5 medaglie (2 ori, 2 argenti, 1 bronzo con le apoteosi di Francesco Panetta sui 3000 siepi e di Maurizio Damilano nella 20 km di marcia). L’Italia ha confermato di essere un punto di riferimento nel panorama internazionale e si lancia con grande ottimismo verso le Olimpiadi di Parigi 2024, dopo i cinque memorabili ori conquistati a Tokyo 2020.

La bontà del movimento di un Paese non si valuta però soltanto dalle medaglie, ma soprattutto con il numero di finali conquistate, ovvero da quanti atleti si sono piazzati nelle prime otto posizioni. Per valutare il benessere di ogni Nazione si fa un semplice conteggio: ai primi classificati vengono assegnati 8 punti, ai secondo 7, ai terzi 6 e così a scendere fino al punto previsto per l’ottavo. Si tratta della classifica a punti, che restituisce una cartina di tornasole più completa e articolata del rendimento avuto in una rassegna internazionale.

L’Italia ha collezionato ben tredici finalisti ai Mondiali 2023 andati in scena a Budapest: eguagliato il risultato di Siviglia 1999, non si andava così bene da 23 anni! Oltre ai quattro medagliati vanno aggiunti: il quarto posto della 4×100 femminile, il quinto posto di Larissa Iapichino nel salto in lungo, il sesto posto di Ayomide Folorunso sui 400 ostacoli, il sesto posto di Sara Fantini nel lancio del martello, il settimo posto della 4×400 maschile, il settimo posto della 4×400 maschile, il settimo posto di Massimo Stano nella 35 km di marcia, l’ottavo posto di Darya Derkach nel salto triplo, l’ottavo posto di Emmanuel Ihemeje nel salto triplo.

L’Italia ha così raccolto 51 punti e ha concluso all’ottavo posto nella classifica a punti, alla pari con Australia e Olanda. La squadra guidata dal DT Antonio La Torre è così risultata la terza compagine europea alle spalle esclusivamente di Gran Bretagna (quarta con 102 punti) e Spagna (settima con 55 punti, merito dei quattro ori nella marcia con due atleti). Dominio incontrastato degli USA (277) davanti a Giamaica (139) e Kenya (112). L’Italia si lascia dietro Paesi di grandissima tradizione del Vecchio Continente come Germania (dodicesima con 36 punti, senza medaglie), Francia (sedicesima con 29 punti, una medaglia agguantata in extremis) e Polonia (quindicesima con 31 punti). Di seguito la classifica a punti dei Mondiali 2023 di atletica leggera.

CLASSIFICA A PUNTI MONDIALI ATLETICA 2023

1. USA 277

2. Giamaica 139

3. Kenya 112

4. Gran Bretagna 102

5. Etiopia 96

6. Canada 70

7. Spagna 55

8. Italia 51

8. Australia 51

8. Paesi Bassi 51

11. Giappone 37

12. Germania 36

13. Norvegia 35

14. Cina 33

15. Polonia 31

16. Francia 29

17. Cuba 27

17. Svezia 27

19. Uganda 23

19. Ucraina 23

21. India 19

22. Brasile 18

23. Belgio 17

24. Botswana 16

25. Finlandia 15

25. Perù 15

25. Slovenia 15

28. Repubblica Ceca 14

28. Grecia 14

28. Irlanda 14

28. Marocco 14

28. Nuova Zelanda 14

33. Bahrain 13

34. Ecuador 12

34. Israele 12

36. Ungheria 11

37. Burkina Faso 10

37. Repubblica Dominicana 10

37. Estonia 10

37. Lituania 10

37. Serbia 10

42. Saint Lucia 9

42. Venezuela 9

44. Algeria 8

44. Bahamas 8

44. Nigeria 8

44. Romania 8

44. Svizzera 8

49. Colombia 7

49. Isole Vergini Britanniche 7

49. Pakistan 7

49. Filippine 7

49. Porto Rico 7

54. Austria 6

54. Barbados 6

54. Costa d’Avorio 6

54. Grenada 6

54. Portogallo 6

54. Qatar 6

61. Azerbaijan 5

61. Guatemala 5

61. Lettonia 5

61. Lesotho 5

65. Dominica 4

65. Messico 4

67. Corea del Sud 3

68. Burundi 2

68. Sudafrica 2

70. Albania 1

70. Eritrea 1

Foto: Lapresse