L’ultima gara dei Mondiali 2023 di atletica leggera ha visto l’Italia chiudere al settimo posto nella finale della staffetta 4×400 femminile: le azzurre hanno eguagliato il piazzamento ottenuto pochi minuti prima dai connazionali nella stessa specialità del settore maschile.

A Budapest, in Ungheria, le azzurre hanno parlato in zona mista ai microfoni della Rai. Alice Mangione: “Ci siamo divertite, eravamo in gruppo, stiamo lavorando in vista dell’anno prossimo, con gli Europei in casa, ma questa è una bella squadra, nessuno ci fa paura“.

Anna Polinari: “E’ stato bellissimo quando sono stata chiamata per correre la finale, questo tempo fino a ieri sarebbe valso il record italiano, ci siamo difese“. Alessandra Bonora: “Ci siamo divertite, sono contenta. Abbiamo dato il massimo“. Giancarla Trevisan: “Ringrazio tutti“.

Foto: LaPresse