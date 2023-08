Quali integratori alimentari possono aiutare il recupero muscolare dopo un allenamento intenso?

Allenamento fisico specie quando è molto intenso richiede sempre di un’integrazione in termini di sali minerali e di particolari sostanze che aiutano a non perdere tono e soprattutto a sentirsi bene col proprio corpo per recuperare anche da un punto di vista muscolare. Sotto questo aspetto, Vi sono tantissimi integratori tra cui è possibile scegliere. A seconda delle proprie esigenze. Uno tra tutti è la L-Glutammina in polvere che è un importante amminoacido da integrare nella dieta ma anche, gli elettroliti, non che altri tipi di aminoacidi o proteine. Scopriamo insieme quali sono gli elementi assolutamente da utilizzare per il recupero muscolare dopo un intenso allenamento.

Cosa sono gli integratori per il recupero muscolare

Sentiamo molto spesso parlare dell’importanza di utilizzare degli integratori dopo un intenso allenamento per il recupero muscolare. È bene di non tutti sanno però cosa sono effettivamente questi integratori. Parliamo di una miscela completa per il recupero che può essere assunto da solo in combinazione con altri elementi sempre secondo le indicazioni degli esperti che aiuterà a ottenere tutti i nutrienti necessari dopo un duro allenamento.

Vediamo quali sono quelli maggiormente utilizzati e consigliati

L-Glutammina

La L-Glutammina è un altro aminoacido da cui il nostro organismo trae beneficio dall’assunzione di integratori o dalla dieta. Sebbene tutti questi integratori contribuiscano ad accelerare il recupero, la L-Glutammina in polvere è nota per essere integratore utile a ridurre l’indolenzimento muscolare (5).Meno ci si sente indolenziti, più si può spingere al massimo durante l’allenamento successivo. La L-glutammina è unica anche per le sue capacità glucogeniche, cioè è in grado di trasformarsi in glucosio, la principale fonte di energia del nostro corpo.

Proteine del Siero del Latte

Le proteine del siero del latte, disponibili in molti gusti, forme e concentrazioni, sono probabilmente l’integratore per il recupero più comune.

L’esercizio fisico stressa i nostri muscoli, provocando microstrappi, e le proteine forniscono i mattoni necessari per guarire, riparare e far crescere i nostri muscoli. Sebbene i nostri muscoli siano sempre in fase di rottura e ricostruzione, è stato ripetutamente dimostrato che l’apporto di una fonte proteica composta da tutti gli aminoacidi essenziali favorisce un recupero efficace (1)

L-Carnitina

La L-carnitina è un componente chiave per bruciare i grassi a scopo energetico. È anche coinvolta nelle funzioni cardiache, muscolari e cerebrali (2).Viene prodotta dall’organismo, ma anche ottenuta dalla nostra dieta. A causa del suo coinvolgimento nel metabolismo dei grassi e nella salute di cuore e muscoli, alcune persone la assumono prima degli allenamenti, ma è utile anche per il recupero: ottimizzare la capacità dell’organismo di bruciare i grassi aiuta anche a preservare i muscoli

Ashwagandha

Pianta appartenente alla famiglia delle solanaceae – come pomodoro, melanzana, tabacco e patata – viene ampiamente utilizzata in fisioterapia; i circa 80 principi attivi dell ’ ashwagandha infatti, si possono trovare specialmente nelle sue radici, e hanno proprietà antinfiammatorie e anticancerogene.

Creatina Monoidrato

La Creatina (o Creatina monoidrato ) è da molti anni uno degli aiuti ergogenici preferiti. Sebbene i livelli di creatina varino naturalmente, è stato dimostrato che l’integrazione è utile per ottimizzare le scorte di creatina e accelerare il recupero dopo gli allenamenti (3).L’uso di creatina prepara i muscoli ad essere forti e potenti per l’allenamento successivo. L’ottimizzazione dei livelli di creatina può aumentare in modo specifico le prestazioni nelle attività anaerobiche ad alta intensità.

BCAA

Gli aminoacidi a catena ramificata (BCAA) hanno una struttura molecolare unica, da cui deriva la denominazione di “catena ramificata”.Comprendendo la valina, la leucina e l’isoleucina: i BCAA fanno anche parte del gruppo degli aminoacidi “essenziali”, il che significa che è indispensabile assumerli con la dieta: il nostro organismo non è in grado di produrne a sufficienza da solo. È stato dimostrato che i BCAA aiutano a spostare l’equilibrio proteico verso la ricostruzione del tessuto muscolare e il rallentamento della disgregazione muscolare (4).