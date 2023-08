Programma MotoGP, orari e tv GP Gran Bretagna 2023: palinsesto Sky e TV8 4-6 agosto

Dopo quasi un mese e mezzo di sosta estiva, riparte questo weekend il Motomondiale a Silverstone da venerdì 4 a domenica 6 agosto con il Gran Premio di Gran Bretagna 2023, valevole come nono appuntamento della stagione. In MotoGP prosegue la sfida a tre per il titolo iridato che coinvolge i ducatisti Francesco Bagnaia, Jorge Martin e Marco Bezzecchi.

Pecco, grazie al successo di Assen, ha riallungato in testa al campionato e può contare su un margine di 35 punti su Martinator e 36 sul Bez. Molto più distanziati e ormai quasi definitivamente tagliati fuori dai giochi tutti gli altri a partire dal sudafricano della KTM Brad Binder, 4° a -80, ma anche le Ducati di Johann Zarco e Luca Marini a -85 e -96.

Tutte le sessioni del weekend inglese verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Summer e su Sky Sport MotoGP ed in diretta streaming su Sky Go e Now TV, mentre le qualifiche e le gare delle tre classi (oltre alla Sprint della MotoGP) saranno visibili anche in diretta in chiaro su TV8. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO GP GRAN BRETAGNA MOTOGP 2023

Venerdì 4 agosto

Ore 10.00 Moto3, Prove libere 1

Ore 10.50, Moto2, Prove libere 1

Ore 11.45, MotoGP, Prove libere 1

Ore 14.15, Moto3, Prove libere 2

Ore 15.05, Moto2, Prove libere 2

Ore 16.00, MotoGP, Prove libere 2

Sabato 5 agosto

Ore 9.40, Moto3, Prove libere 3

Ore 10.25, Moto2, Prove libere 3

Ore 11.10, MotoGP, Prove libere 3

Ore 11.50, MotoGP, Qualifiche

Ore 13.50, Moto3, Qualifiche

Ore 14.45, Moto2, Qualifiche

Ore 16.00, MotoGP, Sprint

Domenica 6 agosto

Ore 10.45, MotoGP, Warm-Up

Ore 12.15, Moto3, Gara

Ore 14.00, MotoGP, Gara

Ore 15.30, Moto2, Gara

PROGRAMMA GP GRAN BRETAGNA MOTOGP: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Summer e Sky Sport MotoGP; TV8 trasmetterà solo le qualifiche, la Sprint e le gare delle tre classi.

Diretta streaming: Sky Go, Now TV e tv8.it (qualifiche, Sprint e gare).

Diretta Live testuale: OA Sport.

Credit: MotoGP.com Press