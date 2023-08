Probabili formazioni Inter-Monza: chi è l’arbitro, assenti, squalificati, ballottaggi. Cuadrado e Frattesi insidiano Mkhitaryan, più Mota di Maric per i brianzoli

Sarà il derby lombardo tra Inter e Monza a chiudere il primo sabato di Serie A.

Questa sera, sabato 19 agosto, infatti, nerazzurri e brianzoli si sfideranno al “Meazza” in un match che sarà trasmesso sia da Sky che da DAZN.

La gara, con calcio di inzio alle 20.45, sarà diretta dall’arbitro Colombo.

I padroni di casa si presentano a questo appuntamento al gran completo, con il solo Acerbi come indisponibile. In attacco, vicino a Lautaro Martinez, il nuovo acquisto Thuram, mentre gli altri nuovi arrivi Cuadrado e Frattesi insidiano rispettivamente Dumfries e Mkhitaryan, non al meglio. A completare il centrocampo, Barella, Calhanoglu e Dimarco sull’out di sinistra. In difesa, Darmian, De Vrij e Bastoni davanti a Sommer.

In casa Monza, invece, mancherà Izzo per squalifica così davanti a Di Gregorio ci saranno D’Ambrosio, Marí e Caldirola. Ciurria e Kyriakopoulos agiranno sulle fasce, ma il greco si gioca il posto con Franco Carboni. In mezzo, Pessina e Gagliardini con Colpani e Caprari dietro a uno tra Mota Carvalho (favorito) e Maric.

Di seguito il calendario, il programma, la squadra arbitrale e le probabili formazioni di Inter-Monza, valida per la 1ª giornata di Serie A. La partita, con calcio di inizio alle 20.45 di oggi, sabato 19 agosto, sarà trasmessa su DAZN e Sky.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-MONZA

INTER (3-5-2) : Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martinez. All. Inzaghi.

: Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martinez. All. Inzaghi. MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, P. Marí, Caldirola; Ciurria, Gagliardini, Pessina, Kyriakopoulos; Colpani, Caprari; Mota Carvalho. All. Palladino.

CHI È L’ARBITRO

Arbitro: Colombo. Assistenti: Baccini e Capaldo. Quarto ufficiale: Mariani. VAR: Nasca. AVAR: Paterna

Foto: LaPresse