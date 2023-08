Perché è stato ripescato un giamaicano: la finale dei 200 metri sarà a 9! Cosa è successo ai Mondiali di atletica

Un episodio ai limiti del surreale ha fatto da contorno alle semifinali maschili dei 200 metri nei Campionati Mondiali 2023 di atletica leggera. Fuori dal National Athletics Centre di Budapest si è verificato infatti un incredibile incidente tra due vetture (una trasportava gli atleti verso il campo di gara), provocando anche delle piccole conseguenze fisiche.

L’impatto tra le due golf cart ha fatto sbalzare per terra un volontario, che ha poi rischiato di essere investito, mentre per la maggior parte degli sprinter a bordo c’è stato solo un grande spavento. Purtroppo Andrew Hudson, velocista giamaicano impegnato nella prima delle tre batterie, ha avuto la peggio dovendo fare i conti con una scheggia di vetro vicino all’occhio.

La prima heat è stata posticipata dagli organizzatori (facendo partire prima le altre batterie), ma il caraibico non ha brillato tagliando il traguardo in 20″38 e mancando la qualificazione diretta per la finale. Giamaica che ha poi presentato ricorso, ottenendo il ripescaggio di Hudson per l’ultimo atto della rassegna iridata sul mezzo giro di pista.

Il 26enne verrà collocato in corsia 1, portando da otto a nove il numero dei finalisti sui 200 metri nella capitale magiara. Di seguito il VIDEO dell’incidente tra auto prima delle semifinali dei 200 metri ai Mondiali.

Noah Lyles was just involved in a golf cart collision on the way to the track for his 200m semi-final…

Imagine if swimmers were transported from the warm up pool to the competition pool on a boat

pic.twitter.com/h1MCEhqbWK

— Kyle Sockwell (@kylesockwell) August 24, 2023