Pentathlon, Alice Sotero: “Una medaglia iridata è la conferma dopo la World Cup”, Alessandra Frezza: “Giorno storico”

I Campionati Mondiali 2023 di pentathlon moderno in corso di svolgimento a Bath (Inghilterra) hanno regalato all’Italia una domenica letteralmente storica. Elena Micheli, infatti, ha conquistato la medaglia d’oro (la seconda consecutiva a livello iridato) nella gara femminile ma, come se non bastasse, sul podio è salita anche Alice Sotero, per una doppietta sensazionale. Ha chiuso al 13° posto, infine, Alessandra Frezza, permettendo alla nostra pattuglia di vincere anche il titolo a squadre.

Elena Micheli ha bissato l’oro mondiale conquistato lo scorso anno ad Alessandria d’Egitto, mentre al secondo posto dopo una grande rimonta, si è piazzata Alice Sotero, già oro ai Giochi Europei. Entrambe hanno ampiamente in tasca il pass per i Giochi Olimpici Estivi di Parigi 2024 e si preparano per la spedizione sotto i Cinque Cerchi con la chiara intenzione di confermare gli ottimi risultati attuali.

Le dichiarazioni di Alice Sotero al sito ufficiale della FIPM: “Sono molto contenta di aver condiviso il podio con Elena Micheli. Era una cosa che volevo dalla finale di World Cup, dove ero arrivata quarta. La medaglia mondiale è il top per me, un risultato che ancora mi mancava, quindi sono davvero felice”.

Le dichiarazioni di Alice Frezza: “Oggi è una giornata storica per l’Italia! Sono felicissima di aver contribuito a questo risultato e di far parte di questa fantastica squadra. Elena e Alice sono state eccezionali e insieme oggi abbiamo fatto un gran lavoro. Ho un po’ di rammarico per la mia gara individuale dove ho commesso troppi errori, ma sarà da stimolo per continuare a lavorare e fare meglio”.

