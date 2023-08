Pentathlon, Elena Micheli festeggia il titolo iridato: “Non mi aspettavo il bis! Il podio con Alice Sotero è un sogno”

Il pentathlon moderno azzurro festeggia, e ne ha ben donde, lo splendido titolo iridato di Elena Micheli conquistato ai Campionati Mondiali 2023 in corso di svolgimento a Bath (Inghilterra). Un risultato prestigioso per una atleta che sta vivendo davvero un momento di grazia. Per la nativa di Roma, infatti, si va a completare uno storico bis iridato dopo il successo di Alessandria d’Egitto del 2022. Non solo, la giornata è stata completata dalla medaglia d’argento di Alice Sotero, per un trionfo epocale per i nostri colori.

Il movimento, specialmente al femminile, è quanto mai in salute e si proietta verso i Giochi Olimpici Estivi di Parigi 2024 con estrema voglia di fare bene. Le chance di ripetersi anche sotto i Cinque Cerchi non mancano, ben sapendo come in questo sport tutto possa cambiare in pochi secondi. Ma, tornando al presente, Elena Micheli ha messo le mani sulla medaglia d’oro al termine di una finale, e di un percorso, davvero eccezionali.

Due titoli iridati di fila, tra le altre cose, non accadevano dai tempi della francese Amélie Cazé (nel 2007 e 2008). Qualcosa di storico, come conferma l’atleta classe 1999: “È stato unico. Non mi aspettavo di potermi riconfermare a un anno di distanza, sapendo che il livello è in crescendo, perché più ci avviciniamo alle Olimpiadi e più il livello di tutte si alza. – le parole di Elena Micheli al sito ufficiale della FIPM – Sapevo di andare incontro a una difficoltà maggiore ma non mi ha spaventata, anzi mi ha emozionata e mi ha messo di fronte a una ulteriore sfida, superata alla stragrande”.

Un successo che spedisce Elena Micheli nel gotha di questo sport, impreziosito dal secondo posto di Alice Sotero: “Rispetto ad Alessandria d’Egitto, sul podio oggi c’era anche Alice, un sogno che si realizza! Ci siamo sempre dette ‘quanto sarebbe bello salire su un podio insieme’ ed oggi è successo! Devo ringraziare il Centro Sportivo Carabinieri il cui supporto è fondamentale, e la Federazione che mi ha permesso di poter interagire con i miei tecnici qui in gara. Grazie a tutti!”

Foto: FIPM