Pagelle Italia-Filippine 90-83, Mondiali basket: Tonut in grande spolvero, la squadra reagisce bene

Ritorno alla vittoria per l’Italia contro le Filppine, e così questa prima fase dei Mondiali si è chiusa con il secondo posto nel girone A. Tre giorni e si procederà con la seconda, e con partite che sono tutte sempre più decisive. Intanto gli azzurri si sono ritrovati in buona misura ed è quanto conta. Di seguito le pagelle degli azzurri.

PAGELLE ITALIA-FILIPPINE MONDIALI BASKET 2023

Spissu 7: al netto di un paio di perse che gridano vendetta è molto ben presente nella partita. 13 punti, 9 assist, doppia doppia sfiorata, 4/7 da tre, fanno da contraltare a 5 perse. Dato eclatante: ha il miglior plus/minus della squadra, 15.

Tonut 7: un’altra bella performance per il giocatore di Milano, che sta sfogando in questi Mondiali una bella fetta di mancato utilizzo all’Olimpia in determinate occasioni. Un paio di pregevoli reverse, gran difesa su Clarkson, 13 punti e 6/7 dal campo.

Melli 7: silenziosamente totale, ancora una volta. 10 punti, 6 rimbalzi, 7 assist, sostanza, è l’MVP della partita con 19 di valutazione. Si disimpegna perfettamente contro chiunque gli capiti davanti.

Fontecchio 6,5: è vero che tira male, con 3/11 da tre e un complessivo 5/17 dal campo, ma i suoi 18 punti li mette a segno ed è comunque molto più convinto che nelle prime due uscite. Forse stiamo ritrovando il miglior giocatore che abbiamo in questo contesto.

Ricci 6,5: prestazione a due facce per il numero 17. Da un lato ci sono i 14 punti con 4/6 da tre, i canestri quando conta, il trarsi d’impaccio. Dall’altra esce per cinque falli e in qualche momento non è il solito Ricci, ma tanto basta.

Spagnolo ne: non entrato.

Polonara 5,5: se è vero che comunque il suo contributo lo offre, con 6 punti, è altrettanto vero che così tanto in partita non appare. Potrebbe essere la prossima la sua vera partita ideale, ma non è questo forse, semplicemente, il suo momento.

Diouf ne: non entrato.

Severini sv: 1’18” per evitare falli e problemi agli altri lunghi.

Procida ne: non entrato.

Pajola 7: l’highlight della partita, fuor di dubbio, è la tripla che chiude il terzo quarto, ma quello che è in giornata positiva lo dimostra quando entra per la prima volta. A freddo, prende e realizza da tre. E nella sfida d’apertura del secondo girone potrebbe tornare utile l’altra sua qualità, quella difensiva, che pure già oggi s’è vista.

Datome 5,5: solo 10′ e poco più per il capitano azzurro, 1/5 da tre e quattro falli. Il ruolo di ingresso di lusso dalla panchina è il suo oramai, ma non è stata la sua serata. Nel primo giorno di settembre sarà tra i più attesi.

Pozzecco 6,5: più calmo del solito in panchina, riesce a dare la sterzata giusta ai suoi sia nei momenti dell’allungo che in quelli in cui le Filippine provano a rientrare, oppure quando vede cose per le quali è meglio ragionarci su all’istante (e un paio di problemi a livello di playmaking sono stati “puniti” dal timeout immediato). Complessivamente regala una bella reazione di squadra.

Credit: Ciamillo