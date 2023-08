Basket, Gianmarco Pozzecco: “Datemi addosso, ma lasciate stare i nostri giocatori”

Una vittoria importante dopo la bruttissima confitta con la Repubblica Dominicana: torna ad alzare la testa nelle Filippine la Nazionale italiana di basket che nella terza giornata dei Mondiali batte proprio la squadra ospitante conquistando l’accesso alla fase successiva.

Il ct azzurro Gianmarco Pozzecco si presenta molto scosso ai microfoni di Rai Sport a fine gara, dopo le tante polemiche dei giorni successivi: “Datemi addosso, ma lasciate stare i nostri giocatori”.

Difendendo il gruppo: “Dato statistico: questi ragazzi hanno vinto undici delle ultime dodici partite. Il mio presidente federale mi vuole bene come un figlio ed io gli voglio bene come un padre e gli dedico questa vittoria. Abbiamo conquistato l’accesso al preolimpico. Ho uno staff clamoroso, se non ci fosse stato il mio staff mi sarei buttato giù dal trentasettesimo podio. Quando si è amici si è amici per la vita”.

Guardando per un attimo alla partita: “Clarkson bisogna marcarlo così perché è fenomenale. Poi ci sono delle regole che bisognerebbe aggiustare ma non voglio parlare di questo. Devo chiedere scusa a Stefano Tonut perché ha fatto una partita clamorosa e me la sono presa con lui, è stato un errore”.

Foto MarcoBrondi / Ciamillo-Castoria