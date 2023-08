Pagelle di oggi Vuelta a España 2023: 0 all’organizzazione, gareggiare così è scandaloso. Vingegaard sfortunato

PAGELLE PRIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023

Organizzazione, voto 0: la sfortuna della pioggia non è assolutamente una giustificazione. Correre di sera una prima tappa così importante aveva dei rischi che si sono rivelati folli oggi. In un percorso già molto insidioso per una cronometro a squadre in quel di Barcellona ci si sono messe le strade molto bagnate e, soprattutto, una visibilità praticamente nulla. Lo sfogo di Evenepoel, le cadute, le forature, i distacchi. Una prima tappa pazza, della quale avremmo fatto sicuramente a meno.

Lorenzo Milesi, voto 10: momento d’oro per il baby fenomeno azzurro. Dopo la vittoria strepitosa ai Mondiali di Glasgow nella cronometro individuale under 23, l’azzurro si toglie la più grande soddisfazione fino ad ora da professionista. Con la sua Team dsm – firmenich (10 e lode) sfrutta il momento e trova una prova eccezionale, chiusa in prima posizione con la gioia di andare a vestire la prima Maglia Rossa nella capitale catalana.

Remco Evenepoel e Soudal-QuickStep, voto 8: tutta la rabbia all’arrivo per il belga, ma alla fine la prova di oggi può considerarsi positiva per lui. Sfrutta le deifallance altrui per guadagnare importanti secondi su tanti dei rivali. In ogni caso avrebbe preferito rischiare meno, gareggiando alla pari.

Movistar, voto 9: prova strepitosa per la compagine di casa che ha trovato il primo miglior intermedio ed ha sfiorato il successo disunendosi su una curva finale durissima e molto bagnata. Mas trascinatore, ma purtroppo mezzo secondo a dividerli dal trionfo.

Jumbo-Visma, senza voto: una foratura per Jonas Vingegaard a bagnare il suo debutto alla Vuelta. Alla fine, in un modo o nell’altro, se la sono cavata Roglic e compagni perdendo solo 32” dai vincitori e poco meno dai rivali.

Bahrain-Victorious, voto 7,5: la compagine asiatica con Buitrago, Landa, Caruso e Tiberi si difende al meglio, soli 10” persi dalla vincitrice e tanti guadagnati sugli altri avversari.

