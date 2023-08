Oggi la prima edizione del Trofeo Silvio Berlusconi. Monza-Milan in memoria del Cavaliere, perché è diverso dal vecchio Trofeo Berlusconi

Quest’oggi martedì 8 agosto, partirà ufficialmente un nuovo torneo: si tratta del Trofeo Silvio Berlusconi. Dopo la scomparsa del Cavaliere, avvenuta lo scorso 12 giugno, le due società precedentemente gestite da Berlusconi e dunque il Milan e il Monza, hanno deciso di disputare questa manifestazione. Un incontro sicuramente interessante che riserverà non poche soprese ed emozioni. Le due formazioni in questione sanno giocare bene a calcio: l’impronta e l’identità alle compagini sono state date dai due mister, Raffaele Palladino e Stefano Pioli.

Ma adesso dopo i rispettivi ritiri estivi, le due società torneranno sul terreno di gioco per affrontarsi in un avvincente match, almeno sulla carta. All’U-Power Stadium di Monza e a partire dalle 21.00, biancorossi e rossoneri battaglieranno sino all’ultimo per portare a casa la coppa. Il nuovo Trofeo Silvio Berlusconi, andrà quindi a sostituire l’oramai soppresso, Trofeo Luigi Berlusconi, portato avanti dal 1991 al 2021, anno dell’ultima sfida tra Juventus e Monza, con i bianconeri usciti vincitori dallo scontro.

Niente più Vecchia Signora o Inter, piuttosto che Bayern Monaco, San Lorenzo o Real Madrid. Le formazioni avversarie quest’anno e, probabilmente anche per le prossime edizioni, saranno il Monza e il Milan, entrambe gestite da Silvio Berlusconi. Adesso dunque non resta che attendere l’incontro odierno: poi sarà fischio d’inizio della prima edizione.

Foto: LaPresse