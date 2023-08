L’Italia ha conquistato cinque medaglie nella seconda giornata di nuoto alle Universiadi di Chengdu (Cina). Dopo le tre di ieri, sono arrivati oggi l’oro e l’argento di Simone Stefanì e Michele Lamberti nei 100 dorso, l’argento di Lorenzo Gargani nei 50 farfalla e i bronzi di Viola Scotto di Carlo nei 50 farfalla e della staffetta 4×100 mista mista. Nel mezzo anche il quarto e quinto posto di Alessandro Pinzuti e Ludovico Blu Art Viberti nella finale dei 100 rana e diverse buone prestazioni nelle varie semifinali. Andiamo a scoprire tutto quello che è successo oggi.

La giornata odierna inizia con il penultimo dei 100 stile libero donne e qui Giulia D’Innocenzo riesce ad entrare tra le migliori otto che domani si giocheranno le medaglie grazie al sesto tempo complessivo (55.35). Niente da fare, invece, per Paola Biagioli, autrice dell’11° tempo assoluto (56.30) e dunque eliminata. La migliore di queste semifinali è la polacca Kornelia Fred Kiewicz con il suo 55.02.

C’è poi la prima finale odierna, ovvero quella dai 50 farfalla uomini, e arriva subito la prima gioia grazie a Lorenzo Gargani: il classe 2000 è autore di un seconda parte di gara magnifica e conquista un bellissimo argento con il tempo di 23.39. Meglio dell’italiano fa soltanto il tedesco Armbruster (dunque oro) con 23.22, mentre termina la prova con lo stesso crono di Gargani il polacco Majerski, che si aggiudica quindi l’argento come il nostro portacolori.

Non c’è neanche il tempo di esultare per la prima medaglia, che l’Italia fa addirittura meglio nella seconda finale odierna. Nell’ultimo atto dei 100 dorso maschili, infatti, Simone Stefanì vince un magnifico oro con il tempo di 53.95 e Michele Lamberti completa una splendida doppietta azzurra con il secondo posto (argento) in 54.02. Il bronzo va invece al rumeno rumeno Popescu, terzo in 54.21.

Subito dopo va in scena la finale dei 50 farfalla femminili e arriva la quarta medaglia per l’Italia. A conquistarla è Viola Scotto di Carlo, brava a chiudere in terza posizione (bronzo) in 26”01, dietro alla cinese Zhang, prima (oro) in 25.20, e alla sudafricana Gallagher, seconda (argento) in 25.66. Sesta l’altra italiana Sonia Laquintana in 26.46.

Si fermano poi a un passo dal podio Alessandro Pinzuti e Ludovico Blu Art Viberti nella finale dei 100 rana: il primo termina la prova in quarta posizione con il tempo di 1:00.35, mentre il secondo chiude al quinto posto con 1:00.45. A vincere l’oro in questa gara è il campione del mondo in carica Haiyang Qin con il suo 58.92. Argento invece per il polacco Kalusowski (59.86) e bronzo per il lituano Sidlauskas (59.89).

Nulla da fare per Alessia Ferraguti nel penultimo atto dei 100 rana femminili. L’azzurra chiude la sua prova in 1:10.12, tempo che vale la decima posizione assoluta e che dunque non basta per qualificarsi in finale. Prima in queste semifinali la lituana Kotryna Teterevkova con il suo 1:07.27.

Penultimo atto agrodolce per l’Italia nei 200 misti maschili: da una parte festeggia Lorenzo Glessi per la vittoria nella seconda semifinale e la qualificazione per la finale, mentre dall’altra c’è tristezza per Massimiliano Matteazzi, autore del nono miglior tempo complessivo (2:02.24) e quindi eliminato per un niente. Il migliore di questo penultimo atto è il portoghese Gabriel Jose Almeida Lopes con il suo 2:00.69.

Discorso simile nelle semifinali dei 200 stile libero, dove si qualifica per l’ultimo atto Giovanni Caserta con il primo posto complessivo con il tempo di 1:47.84, mentre viene eliminato Michele Lamberti, nono assoluto con il suo 1:49.70 (4 centesimi peggio dell’ottavo).

Niente medaglia poi per Federica Toma e Francesca Pasquino nella finale dei 200 dorso femminili: la nativa di Gallipoli finisce la prova in quinta posizione in 2:12.04; Pasquino, invece, chiude ultima in 2:14.70. Vince l’oro in questa gara la cinese Liu Yaxin (Cina), che termina con il tempo di 2:08.18 davanti alla portoghese Camila Rodrigues Rebelo, argento con il crono di 2:10.47, e l’ungherese Eszter Szabo-Feltothy, terza con 2:10.77.

Infine, nell’ultima finale odierna, ossia quella della 4×100 mista mista, arriva la quinta medaglia di giornata per l’Italia. Sono Simone Stefani, Alessandro Pinzuti, Giulia D’Innocenza e Viola Scotto di Carlo a guadagnarsi il bronzo grazie a una buona prova chiusa con il tempo di 3:47.25. Meglio del Bel Paese fanno soltanto la Cina, prima (e quindi oro) in 3:44.02, e la Polonia, seconda in 3:46.07.

