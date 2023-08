Nuoto, doppietta oro-bronzo con Lamberti e Giovannoni negli 800 metri! Arrivano altri due argenti ed un bronzo

Altra giornata trionfale alle Universiadi di Chengdu per l’Italia del nuoto. Cinque medaglie, una d’oro, due d’argento e altrettante di bronzo per la Nazionale azzurra, che può dunque sorridere per il suo movimento in piscina.

La giornata si è aperta immediatamente con il luccicante oro di Matteo Lamberti negli 800 stile libero. Più di metà gara in fase di studio per l’azzurro, che dopo le prime vasche inizia a risalire sul giapponese Tabuchi per passarlo definitivamente ai 300 metri dal traguardo, andando a vincere con un ottimo 7’54”12 e firmando la doppietta con i 400. La festa la completa Ivan Giovannoni con il terzo posto in 7’58”00, a poco più di mezzo secondo dall’argento.

Argento a sorpresissima per Giovanni Carraro nei 100 stile libero, che da corsia 8 si prende un secondo posto di assoluto valore alle spalle del polacco Sieradzki, vittorioso in 49”08; per l’azzurro un piazzamento di quelli da ricordare. Arriva anche il bronzo di Giulia D’Innocenzo nei 100 farfalla: inarrivabile la cinese Yufei Zhang, che viaggia su altri binari, l’azzurra tiene duro e chiude in 58”33, che le vale un posto sul podio.

A chiudere invece la giornata è la 4×100 mista che conquista l’argento con Anita Gastaldi, Paola Biagioli, Giovanni Carraro e Giovanni Izzo in 3’26”75, alle spalle alla Cina in 3’25”28. Niente risultato invece per Alessia Ferraguti, che vede da lontano il successo della lituana Kotryna Teterevkova nei 200 rana, vittoriosa dopo una gran battaglia con la sudafricana Kaylene Corbett.

Finale d’autorità per Giulia d’Innocenzo, che vince la sua semifinale in 1’59”96, abbassando notevolmente il proprio crono fatto registrare in mattinata e partendo domani da corsia 4. Eliminata invece Antonietta Cesarano, che crolla nell’ultima vasca in 2’01”46 ed è la prima delle escluse. Gioia a metà anche nei 100 farfalla maschili, con Christian Ferraro che strappa la qualificazione con il sesto posto finale in 52”41, mentre Michele Busa è eliminato in 52”65.

Finale per Federica Toma, che con il crono di 28.70 si giocherà una medaglia nei 50 dorso, e per Federica Pasquino, che chiude in 28”75, per loro terzo e quinto tempo complessivo. L’altro Lamberti, Michele, non ha forzato nella semifinale dei 200 dorso, chiudendo in 2’00”33, mentre nei 50 rana è finale per Ludovico Viberti e Alessandro Pinzuti, con il secondo e terzo tempo.

Foto: Chengdu FISU World Games