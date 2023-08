Nuoto, colpo di scena: Lorenzo Galossi torna dal vecchio allenatore

Una novità importante riguarda Lorenzo Galossi, grande talento del nuoto nostrano che in questo 2023 ha avuto un po’ i connotati dell’oggetto misterioso. Il forte atleta, classe 2006, in grado di vincere sei medaglie negli Europei giovanili (3 ori, 1 argento, 2 bronzi), oltre a salire in due circostanze sul podio a livello assoluto nella rassegna continentale di Roma del 2022 (argento nella 4×200 sl e bronzo negli 800 sl), tornerà a gareggiare dall’11 al 13 agosto nei nuovi Europei U23 di scena a Dublino (Irlanda).

Sono stati mesi difficili per Galossi, reduce da una mononucleosi che l’ha costretto a un lungo stop: ““È stato un periodo molto difficile perché ho avuto citomegalovirus e mononucleosi insieme. In realtà non sono nemmeno mai uscito dall’acqua, me ne sono accorto in ritardo, ma per fortuna anche abbastanza presto per potermi curare al meglio. Quando ho ripreso gli allenamenti a settembre mi sentivo molto affaticato, ma pensavo fosse una normale fatica legata all’inizio dell’anno, ma non era così”, aveva dichiarato a gennaio Lorenzo ai microfoni della nostra cara Patrizia Nettis.

Una fase decisamente travagliata, caratterizzata da un cambio di guida tecnica, ovvero da Christian Minotti a Mirko Nozzolillo. Una parentesi però, per quanto c’è stato riferito da Nozzolillo stesso, breve allo scopo di recuperare il ragazzo.

Un sodalizio interrotto ad aprile, quando il nuotatore nostrano è tornato sotto la guida di Minotti. Ci si augura che questa situazione un po’ particolare abbia un risvolto positivo nel programma da seguire in funzione della qualificazione alle Olimpiadi di Parigi, vero target dell’atleta. “Non è un sogno, ma è un obiettivo. Io ritengo che i sogni siano fatti apposta per restare tali, cioè solo immaginari. Gli obiettivi invece sono segnale di concretezza. Per me le Olimpiadi sono queste: un grande traguardo che voglio raggiungere”, aveva raccontato l’azzurro ai microfoni della collega. Una prova di verifica importante sarà a Dublino, dove l’Italia si aspetta riscontri in linea con le ultime uscite internazionali.

