Calendario Europei nuoto U23 2023: programma, orari, tv, streaming

Dall’11 al 13 agosto a Dublino (Irlanda), sono in programma la prima edizione degli Europei U23 di nuoto. Una competizione dalle caratteristiche “Open” in cui non vi saranno solo compagini del Vecchio Continente. Allo Sport Ireland National Aquatic Centre è prevista la partecipazione di una squadra per ciascuno degli altri continenti abitati (Nord America, Sud America, Oceania e Asia). Un elenco che include, tra gli altri, gli Stati Uniti.

La manifestazione prevede batterie e finali di tutte le gare individuali sotto i 400 metri, con finali a tempo per le gare individuali dai 400 metri in su. Previste solo due staffette: una staffetta 4×100 mista mixed e una staffetta 4×100 sl mixed.

Verranno assegnati premi per un totale di 5.000 euro, metà dei quali andranno alle migliori prestazioni maschili e metà alle migliori prestazioni femminili dell’incontro secondo il sistema di punti World Aquatics. Per questa competizione, una Federazione può iscrivere un massimo di un concorrente per gara di età compresa tra i 14 e i 18 anni (nati nel 2005-2009) nell’ambito del regolamento dei quattro concorrenti per gara.

Una rassegna quindi particolare in cui l’Italia risponderà presente. Saranno 12 atleti a essere sui blocchi di partenza: Anita Bottazzo (Fiamme Gialle/Imolanuoto), Giulia Salin (Fiamme Oro/Nuoto Venezia), Francesco Caroletta (Aurelia Nuoto), Simone Cerasuolo (Fiamme Oro/Imolanuoto), Luca De Tullio (Fiamme Oro/CC Aniene), Matteo Diodato (Livorno Aquatics), Lorenzo Galossi (CC Aniene), Davide Maria Harabagiu (Canottieri Tevere Remo), Francesco Lazzari (Sport Club 12 Ispra), Sebastiano Augusto Merlini (NC Milano), Luca Serio (Fiamme Gialle/Canottieri Tevere Remo) e Simone Spiedacci (In Sport Rane Rosse). Suscita attenzione, soprattutto, il ritorno alle gare di Galossi, da diverso tempo lontano dalle gare per problemi di salute (mononucleosi) e l’adattamento al nuovo tecnico. Il talentuoso nuotatore nostrano, infatti, è seguito da Mirko Nozzolillo.

Gli Europei U23 di nuoto a Dublino (Irlanda) saranno coperti in streaming dal canale ufficiale della LEN. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali delle Finali. Di seguito il calendario completo delle gare:

CALENDARIO EUROPEI NUOTO U23 2023

Venerdì 11 agosto dalle 10.30 italiane

50 rana donne

200 dorso uomini

100 farfalla donne

200 stile libero uomini

50 dorso donne

50 rana uomini

200 stile libero donne

100 farfalla uomini

200 misti donne

4×100 mista mixed

800 stile libero donne

1500 stile libero uomini

Finali dalle 19.00 italiane

50 rana donne

200 dorso uomini

100 farfalla donne

200 stile libero uomini

Serie veloce 800 stile libero donne

50 dorso donne

50 rana uomini

200 stile libero donne

100 farfalla uomini

200 misti donne

Serie veloce 1500 stile libero uomini

4×100 mista mixed

Sabato 12 agosto dalle 10.30 italiane

400 stile libero donne

400 stile libero uomini

100 rana donne

50 dorso uomini

200 farfalla donne

50 stile libero uomini

100 dorso donne

200 rana uomini

50 stile libero donne

200 farfalla uomini

Serie lenta dei 400 misti donne

Serie lenta dei 400 misti uomini

Finali dalle 19.00 italiane

100 rana donne

50 dorso uomini

200 farfalla donne

50 stile libero uomini

400 stile libero donne

100 dorso donne

200 rana uomini

50 stile libero donne

200 farfalla uomini

Serie veloce 400 misti donne

Serie veloce 400 misti uomini

400 stile libero uomini

Skin race 50 stile libero

Domenica 13 agosto dalle 10.30 italiane

200 rana donne

100 dorso uomini

50 farfalla donne

100 stile libero uomini

200 dorso donne

100 rana uomini

100 stile libero donne

50 farfalla uomini

200 misti uomini

4×100 sl mixed

Serie lenta 1500 stile libero donne

Serie lenta 800 stile libero uomini

Finali dalle 19.00 italiane

200 rana donne

100 dorso uomini

50 farfalla donne

100 stile libero uomini

Serie veloce 1500 stile libero donne

200 dorso donne

100 rana uomini

100 stile libero donne

50 farfalla uomini

200 misti uomini

Serie veloce 800 stile libero uomini

4×100 sl mixed

EUROPEI NUOTO U23 2023: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: canale ufficiale LEN

Diretta live testuale: OA Sport solo le Finali

Foto: LaPresse