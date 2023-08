Nuoto, Benedetta Pilato si sfoga: “Io denigrata per aver vinto un bronzo: è ridicolo, gente senza educazione”

Benedetta Pilato ha conquistato la medaglia di bronzo nei 50 rana ai Mondiali 2023 di nuoto, andati in scena la scorsa settimana a Fukuoka (Giappone). La pugliese è salita sul podio iridato in questa specialità per la terza volta in carriera dopo gli argenti del 2019 e del 2021, anno in cui trionfò sulla doppia distanza (disciplina prevista anche alle Olimpiadi, a differenza della vasca singola). La 18enne si è vista soffiare il record del mondo per mano della lituana Ruta Meilutyte, capace di stampare un roboante 29.16.

Benedetta Pilato ha ricevuto svariate critiche sui social negli ultimi giorni e così l’azzurra ha voluto replicare in prima persona, rispondendo a questo commento pubblicato da tale Flavio: “Ex primatista del mondo e campionessa del mondo, complimenti per il bronzo? Che serva da lezione a lei e a tutta la squadra. Potremmo essere sempre tra i più forti e invece c’è l’Olanda che, 1/6 di noi come popolazione, ha atleti di alto livello in ogni sport. Proviamo a riflettere sul perché…“.

La nuotatrice ha voluto puntualizzare in maniera chiara: “Ciao ragazzi, finita per me questa stagione faticosa ci tengo a spendere due parole in più. Mi è dispiaciuto tanto leggere determinati commenti in questi giorni, a nessuno piace perdere e a tutti piace vincere. Sono la prima che non si è mai accontentata, ma denigrare così una medaglia (qualsiasi colore essa sia) mi sembra ridicolo. Mi dispiace che noi atleti, che conduciamo una vita piuttosto faticosa, dobbiamo costantemente essere giudicati da coloro che, dal divano di casa, guardando le nostre gare, diventano immediatamente allenatori, commentatori ed esperti“.

La nostra portacolori ha proseguito: “I vostri commenti sicuramente non ci spaventano, essere paragonati ad altri nemmeno, cercate però di commentare con criterio, educazione e umiltà. Non gareggiamo per fare spettacolo, tenervi impegnati davanti alla tv e aspettare i vostri commenti. Detto questo buone vacanze e, come ci ricorda Flavio, viva l’Olanda“.

Foto: Lapresse