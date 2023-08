NASCAR, ultima chiamata per i Playoffs nell’imprevedibile Daytona

Appuntamento da non perdere questo fine settimana a Daytona con la finale della regular season della NASCAR Cup Series. Cresce l’attesa per scoprire chi vincerà il riconoscimento come il migliore della prima parte di stagione, ma soprattutto i sedici piloti che accederanno ai Playoffs e potranno contendersi il titolo dalla prossima settimana.

Al momento abbiamo automaticamente presenti, grazie alla conquista di almeno una vittoria, William Byron #24, Martin Truex Jr. #19, Kyle Busch #8, Denny Hamlin #11, Joey Logano #22, Kyle Larson #5, Chris Buescher #17, Ross Chastain #1, Christopher Bell #20, Ryan Blaney #12, Tyler Reddick #45, Michael McDowell #34 e Ricky Stenhouse Jr #47.

Nella lista sono presenti anche Brad Keselowski #6 e Kevin Harvick #4, matematicamente ammessi al ‘Round of 16’ dopo l’appuntamento di settimana scorsa a Watkins Glen. Il portacolori di RFK Racing ed il volto di Stewart-Haas Racing attendono di scoprire chi sarà il sedicesimo protagonista in lotta per il titolo, provvisoriamente c’è Bubba Wallace (23XI Racing #23 Toyota).

Gli altri sono di fatto costretti a vincere per entrare nella mitica Top16, sono molti i nomi illustri assenti dalla contesa per il titolo. In merito evidenziamo il messicano Daniel Suarez (Trackhouse Racing #99 Chevy), l’americano Alex Bowman (Hendrick Motorsports #48 Chevy), lo statunitense Ty Gibbs (Joe Gibbs Racing #54 Toyota) e soprattutto Chase Elliott. Il georgiano di Hendrick #9 (Chevy) è provvisoriamente out, l’ex campione della categoria sta pagando a caro prezzo l’infortunio che a febbraio non gli ha permesso di scendere in pista per alcune sfide.

Ricordiamo che il format è molto semplice. Sedici piloti accedono ai Playoffs per la NASCAR Cup Series, una vittoria prescrive automaticamente l’accesso alla fase decisiva del campionato. Tutto può succedere nel ‘World Center of Racing’, catino che sorge nello Stato della Florida in cui ognuno ha la concreta chance di imporsi.

Nessuno dei piloti ancora presenti nello schieramento vanta più di un successo nella ‘Coke Zero Sugar 400’, nome ufficiale di questa specifica prova. In merito, scorrendo l’albo d’oro, segnaliamo le affermazioni di Austin Dillon (2022), Ryan Blaney (2021), William Byron (2020), Erik Jones (2018), Ricky Stenhause Jr (2017), Brad Keselowski (2016), Aric Almirola (2014), Kevin Harvick (2010) e Kyle Busch (2008).

Foto: LaPresse