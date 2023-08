F1, la Haas rinnova i contratti di Kevin Magnussen e di Nico Hulkenberg

Arrivano novità dal mercato piloti in F1 e riguardano la Haas. La squadra americana ha scelto la via della continuità, rinnovando i contratti ai due piloti Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg, confermati per la seconda stagione consecutiva.

Un’ufficialità che arriva prima del previsto, ma era chiaro che il proprietario Gene Haas e il Team Principal Guenther Steiner fossero perfettamente d’accordo sul dare seguito all’accoppiata. Una stagione difficile per la scuderia statunitense, legata in maniera importante alla Ferrari (motore). Pochi i punti raccolti nel 2023, non andando a concretizzare buone occasioni che si erano create nelle qualifiche.

Hulkenberg è stato in grado di centrare la Q3 in ben sei circostanze, con il secondo posto in griglia in Canada come miglior risultato, oppure il quarto posto di Magnussen a Miami. Tuttavia, un po’ come la Rossa, la criticità nella gestione delle gomme è stato il punto debole.

Pertanto, in Haas hanno deciso di affidarsi al medesimo duo per costruire anche su questa certezza il nuovo progetto della monoposto 2024. Nel contesto descritto, le prestazioni nel time-attack di Hulkenberg hanno colpito l’attenzione dei vertici della scuderia e questo aspetto ha rappresentato anche uno stimolo valido per Magnussen.

Foto: LaPresse