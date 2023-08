Napoli-Augsburg oggi, amichevole calcio: programma, orario d’inizio, tv e streaming

Quinta e penultima amichevole per il Napoli di Rudi Garcia in vista dell’inizio del campionato di Serie A, con la partita del 19 agosto contro il Frosinone ormai alle porte. Gli azzurri affronteranno quest’oggi al Teofilo Patini la squadra tedesca dell’Augsburg.

Il tecnico francese dovrà sperimentare molto in questa amichevole. Sicuramente assente Zambo-Anguissa, che salterà le prime due partite di campionato a causa di un problema muscolare, anche Mario Rui e Khvicha Kvaratskhelia sono ancora incerti per questa sfida e probabilmente Garcia potrebbe non rischiarli in vista dell’inizio della stagione.

I tedeschi hanno strappato una faticosa salvezza lo scorso anno in Bundesliga. Nelle fila della squadra c’è un giocatore in passato seguito dagli azzurri, il tedesco Felix Uduokhai; la retroguardia azzurra dovrebbe essere al sicuro con l’innesto di Natan dal Bragantino, ma chissà che una buona amichevole non porti ad un ritorno di fiamma sul giocatore in scadenza nel 2024.

Il match tra Napoli ed Augsburg inizierà alle 18.30 al Teofilo Patini di Castel di Sangro. Il match verrà trasmesso in diretta televisiva su Sky Sport 251; la sfida non è però compresa nei pacchetti calcio e sport, dunque per usufruirne bisognerà acquistarla in pay per view al prezzo di 9,99 euro. Per questo, il match non sarà visionabile in streaming.

NAPOLI-AUGSBURG, IL CALENDARIO

6 agosto

18.30 – Napoli-Augsburg

NAPOLI-AUGSBURG, DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport 251 (in pay per view al costo di 9,99)

Diretta streaming: non disponibile

